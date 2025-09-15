Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4

16/09
02:00

 Espanyol - Mallorca

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3

15/09
23:30

 Verona - Cremonese

16/09
01:45

 Como - Genoa

ON Football

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 22

16/09
00:00

 AIK Solna - Brommapojkarna

16/09
00:10

 Hacken BK - IFK Goteborg

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 8

16/09
00:00

 Fredericia - Vejle

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 5

16/09
00:00

 Rizespor - Genclerbirligi

HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5

16/09
01:30

 Zaragoza - Albacete

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 23

16/09
06:00

 Bahia - Cruzeiro

HẠNG NHÌ BRAZIL 2025 – VÒNG 26

16/09
05:00

Ferroviaria SP - Gremio Novorizontino SP

16/09
07:30

CRB Maceio - Amazonas AM

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 29

15/09
17:00

 FC Tokyo - Tokyo Verdy

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 4

14/09
20:00

 Burnley 0-1 Liverpool

K+ SPORT 1

13/09
22:30

 Manchester City 3-0 Manchester Utd

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4

14/09
19:00

 Celta Vigo 1-1 Girona

SCTV 17

14/09
21:15

 Levante 2-2 Real Betis

SCTV 17

15/09
23:30

 Osasuna 2-0 Rayo Vallecano

SCTV 17

15/09
02:00

 Barcelona 6-0 Valencia

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3

14/09
17:30

 Roma 0-1 Torino

ON SPORTS NEWS

14/09
20:00

 Atalanta 4-1 Lecce

ON FOOTBALL

 Pisa 0-1 Udinese

ON SPORTS +

15/09
23:00

 Sassuolo 1-0 Lazio

ON FOOTBALL

15/09
01:45

 AC Milan 1-0 Bologna

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3

14/09
20:30

 St. Pauli 2-1 Augsburg

TV 360

14/09
22:30

 Monchengladbach 0-4 Werder Bremen

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4

14/09
20:00

 Lille 2-1 Toulouse

14/09
22:15

 Metz 1-1 Angers

ON SPORTS

 PSG 2-0 Lens

ON SPORTS NEWS

 Strasbourg 1-0 Le Havre

 Brestois 1-2 Paris

ON SPORTS +

15/09
01:45

 Rennes 3-1 Lyon

ON SPORTS NEWS

SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 - VÒNG 3

15/09
01:00

Al Nassr 2-0 Al-Kholood Club

GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ - MLS 2025

14/09
06:30

Charlotte 3-0 Inter Miami