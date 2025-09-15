|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4
|
16/09
|
Espanyol - Mallorca
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3
|
15/09
|
Verona - Cremonese
|
16/09
|
Como - Genoa
|
ON Football
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 22
|
16/09
|
AIK Solna - Brommapojkarna
|
16/09
|
Hacken BK - IFK Goteborg
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 8
|
16/09
|
Fredericia - Vejle
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 5
|
16/09
|
Rizespor - Genclerbirligi
|
HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5
|
16/09
|
Zaragoza - Albacete
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 23
|
16/09
|
Bahia - Cruzeiro
|
HẠNG NHÌ BRAZIL 2025 – VÒNG 26
|
16/09
|
Ferroviaria SP - Gremio Novorizontino SP
|
16/09
|
CRB Maceio - Amazonas AM
|
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 29
|
15/09
|
FC Tokyo - Tokyo Verdy
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 4
|
14/09
|
Burnley 0-1 Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
13/09
|
Manchester City 3-0 Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4
|
14/09
|
Celta Vigo 1-1 Girona
|
SCTV 17
|
14/09
|
Levante 2-2 Real Betis
|
SCTV 17
|
15/09
|
Osasuna 2-0 Rayo Vallecano
|
SCTV 17
|
15/09
|
Barcelona 6-0 Valencia
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3
|
14/09
|
Roma 0-1 Torino
|
ON SPORTS NEWS
|
14/09
|
Atalanta 4-1 Lecce
|
ON FOOTBALL
|
Pisa 0-1 Udinese
|
ON SPORTS +
|
15/09
|
Sassuolo 1-0 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
15/09
|
AC Milan 1-0 Bologna
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3
|
14/09
|
St. Pauli 2-1 Augsburg
|
TV 360
|
14/09
|
Monchengladbach 0-4 Werder Bremen
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4
|
14/09
|
Lille 2-1 Toulouse
|
14/09
|
Metz 1-1 Angers
|
ON SPORTS
|
PSG 2-0 Lens
|
ON SPORTS NEWS
|
Strasbourg 1-0 Le Havre
|
Brestois 1-2 Paris
|
ON SPORTS +
|
15/09
|
Rennes 3-1 Lyon
|
ON SPORTS NEWS
|
SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 - VÒNG 3
|
15/09
|
Al Nassr 2-0 Al-Kholood Club
|
GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ - MLS 2025
|
14/09
|
Charlotte 3-0 Inter Miami