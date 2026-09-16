Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

16/09  23:45

Ararat Armenia vs Sparta Praha

On Sports News
Omonia Nicosia vs Celta Vigo

17/09  02:00

 AC Milan vs Benfica

Leverkusen vs Celje

H.Beer Sheva vs Dinamo Zagreb

Olympiacos vs Jagiellonia

Anderlecht vs Lyon

On Sports News
Sturm Graz vs Rennes

On Sports +
Sunderland vs AZ Alkmaar

On Sports

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3

17/09  01:45

 Everton vs Wolverhampton

Fleetwood vs Sheffield United

17/09  02:00

 Coventry City vs Aston Villa

MU vs Brighton

SCTV15

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

17/09  00:00

 Atletico Madrid vs Osasuna

On Sports, SCTV15
Deportivo vs Sevilla

On Sports +, SCTV22

17/09  02:30

 Barcelona vs Racing Santander

On Football, SCTV22
Levante vs Bilbao

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

16/09  17:00

Jeonbuk Hyundai vs Kashiwa Reysol

16/09  19:15

Port FC vs Vissel Kobe

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

16/09  12:00

U23 UAE vs U23 Iran

16/09  14:00

U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan

16/09  17:00

U23 Trung Quốc vs U23 CHDCND Triều Tiên

16/09  17:30

U23 Nhật Bản vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

15/09  13:30

U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines

VTV6

15/09  17:00

U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait

VTV6

15/09  17:30

U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc

VTV6

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3

16/09  01:30

Peterborough 3-3 Barnsley (pen 7-6)

16/09  01:45

 West Ham 2-3 Fulham

16/09  02:00

 Ipswich 2-4 Arsenal

SCTV15
Liverpool 3-1 Tottenham

SCTV22
Reading 1-2 Brentford

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

16/09  00:00

 Vallecano 2-1 Espanyol

On Football, SCTV22

16/09  01:00

 Alaves 0-1 Valencia

On Sports News

16/09  02:30

 Elche 2-3 Real Madrid

On Football

COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16

16/09  02:00

Fiorentina 3-0 Pisa

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

15/09  17:00

Daejeon 1-1 Kyoto Sanga

Gamba Osaka 4-1 Công An Hà Nội

Kashima Antlers 7-1 Newcastle Jets

Ratchaburi 4-6 Shanghai Port

15/09  19:15

Beijing Guoan 3-1 Pohang Steelers

Johor DT 1-1 Buriram

15/09  23:00

 Al Ain Abu Dhabi 4-0 Al Nassr

16/09  01:15

Al Hilal 2-1 Al Gharafa