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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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16/09 23:45
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Ararat Armenia vs Sparta Praha
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On Sports News
|Omonia Nicosia vs Celta Vigo
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17/09 02:00
|AC Milan vs Benfica
|Leverkusen vs Celje
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H.Beer Sheva vs Dinamo Zagreb
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Olympiacos vs Jagiellonia
|Anderlecht vs Lyon
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On Sports News
|Sturm Graz vs Rennes
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On Sports +
|Sunderland vs AZ Alkmaar
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On Sports
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3
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17/09 01:45
|Everton vs Wolverhampton
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Fleetwood vs Sheffield United
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17/09 02:00
|Coventry City vs Aston Villa
|MU vs Brighton
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SCTV15
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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17/09 00:00
|Atletico Madrid vs Osasuna
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On Sports, SCTV15
|Deportivo vs Sevilla
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On Sports +, SCTV22
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17/09 02:30
|Barcelona vs Racing Santander
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On Football, SCTV22
|Levante vs Bilbao
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AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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16/09 17:00
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Jeonbuk Hyundai vs Kashiwa Reysol
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16/09 19:15
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Port FC vs Vissel Kobe
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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16/09 12:00
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U23 UAE vs U23 Iran
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16/09 14:00
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U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan
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16/09 17:00
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U23 Trung Quốc vs U23 CHDCND Triều Tiên
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16/09 17:30
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U23 Nhật Bản vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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15/09 13:30
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U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines
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VTV6
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15/09 17:00
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U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait
|
VTV6
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15/09 17:30
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U23 Qatar 1-4 U23 Hàn Quốc
|
VTV6
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3
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16/09 01:30
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Peterborough 3-3 Barnsley (pen 7-6)
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16/09 01:45
|West Ham 2-3 Fulham
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16/09 02:00
|Ipswich 2-4 Arsenal
|
SCTV15
|Liverpool 3-1 Tottenham
|
SCTV22
|Reading 1-2 Brentford
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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16/09 00:00
|Vallecano 2-1 Espanyol
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On Football, SCTV22
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16/09 01:00
|Alaves 0-1 Valencia
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On Sports News
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16/09 02:30
|Elche 2-3 Real Madrid
|
On Football
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COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16
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16/09 02:00
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Fiorentina 3-0 Pisa
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AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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15/09 17:00
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Daejeon 1-1 Kyoto Sanga
|Gamba Osaka 4-1 Công An Hà Nội
|Kashima Antlers 7-1 Newcastle Jets
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Ratchaburi 4-6 Shanghai Port
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15/09 19:15
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Beijing Guoan 3-1 Pohang Steelers
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Johor DT 1-1 Buriram
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15/09 23:00
|Al Ain Abu Dhabi 4-0 Al Nassr
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16/09 01:15
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Al Hilal 2-1 Al Gharafa