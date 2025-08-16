Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 1

16/08

18:00

Thép Xanh Nam Định - Hải Phòng

FPT Play

16/08

19:15

Công an TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội FC

FPT Play, HTV Thể thao

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BÁN KẾT

16/08

18:00

Thái Lan - Myanmar

FPT Play

16/08

20:00

Việt Nam - U23 Australia

FPT Play, VTV5

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1

16/08

18:30

Aston Villa - Newcastle

K+ SPORT 1

16/08

21:00

Tottenham - Burnley

K+ SPORT 1

Brighton - Fulham

K+SPORT 2

Sunderland - West Ham

K+ACTION

16/08

23:30

Wolverhampton - Manchester City

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1

17/08

00:30

Mallorca - Barcelona

SCTV 22

17/08

02:30

Valencia - Sociedad

SCTV 15

Alaves - Levante

SCTV 22

SIÊU CÚP ĐỨC 2025

17/08

01:30

Stuttgart - Bayern Munich

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1

16/08

22:00

Lens - Lyon

ON FOOTBALL

17/08

00:00

Monaco - Le Havre

ON FOOTBALL

17/08

02:05

Nice - Toulouse

ON FOOTBALL

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 2

16/08

18:30

Derby - Coventry

Portsmouth - Norwich

Wrexham - West Brom

16/08

21:00

Blackburn - Birmingham

Bristol City - Charlton

Millwall - Middlesbrough

Preston - Leicester

Sheffield Wed - Stoke

Swansea - Sheffield Utd

Watford - QPR

Highlights nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan