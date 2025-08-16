|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 1
16/08
18:00
Thép Xanh Nam Định - Hải Phòng
FPT Play
16/08
19:15
Công an TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội FC
FPT Play, HTV Thể thao
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BÁN KẾT
16/08
18:00
Thái Lan - Myanmar
FPT Play
16/08
20:00
Việt Nam - U23 Australia
FPT Play, VTV5
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1
16/08
18:30
Aston Villa - Newcastle
K+ SPORT 1
16/08
21:00
Tottenham - Burnley
K+ SPORT 1
Brighton - Fulham
K+SPORT 2
Sunderland - West Ham
K+ACTION
16/08
23:30
Wolverhampton - Manchester City
K+ SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1
17/08
00:30
Mallorca - Barcelona
SCTV 22
17/08
02:30
Valencia - Sociedad
SCTV 15
Alaves - Levante
SCTV 22
SIÊU CÚP ĐỨC 2025
17/08
01:30
Stuttgart - Bayern Munich
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1
16/08
22:00
Lens - Lyon
ON FOOTBALL
17/08
00:00
Monaco - Le Havre
ON FOOTBALL
17/08
02:05
Nice - Toulouse
ON FOOTBALL
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 2
16/08
18:30
Derby - Coventry
Portsmouth - Norwich
Wrexham - West Brom
16/08
21:00
Blackburn - Birmingham
Bristol City - Charlton
Millwall - Middlesbrough
Preston - Leicester
Sheffield Wed - Stoke
Swansea - Sheffield Utd
Watford - QPR
