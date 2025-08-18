|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1
|
19/08
|
Leeds - Everton
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1
|
19/08
|
Elche - Real Betis
|
SCTV 15
|
CÚP QUỐC GIA ITALIA 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
18/08
|
Spezia - Sampdoria
|
19/08
|
Udinese - Carrarese
|
19/08
|
Torino - Modena
|
CÚP QUỐC GIA ĐỨC 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
18/08
|
Dynamo Dresden - FSV Mainz 05
|
SC Preussen Munster - Hertha Berlin
|
Schweinfurt 05 - Fortuna Dusseldorf
|
19/08
|
Rot Weiss Essen - Borussia Dortmund
|
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 1
|
17/08
|
HAGL 0-3 Becamex TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, HTV Thể thao
|
17/08
|
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-3 Ninh Bình
|
FPT Play
|
17/08
|
Đông Á Thanh Hóa 1-1 SHB Đà Nẵng
|
FPT Play
|
17/08
|
PVF-CAND 2-1 Sông Lam Nghệ An
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1
|
17/08
|
Nottingham Forest 3-1 Brentford
|
K+ SPORT 2
|
Chelsea 0-0 Crystal Palace
|
K+ SPORT 1
|
17/08
|
Manchester Utd 0-1 Arsenal
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1
|
17/08
|
Celta Vigo 0-2 Getafe
|
SCTV 22
|
18/08
|
Ath.Bilbao 3-2 Sevilla
|
SCTV 15
|
18/08
|
Espanyol 2-1 Atl. Madrid
|
SCTV 22
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1
|
17/08
|
Brestois 3-3 Lille
|
ON FOOTBALL
|
17/08
|
AJ Auxerre 1-0 Lorient
|
Angers 1-0 Paris
|
Metz 0-1 Strasbourg
|
ON FOOTBALL
|
18/08
|
Nantes 0-1 PSG
|
ON FOOTBALL
|
CÚP QUỐC GIA ITALIA 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
17/08
|
Monza 0-1 Frosinone
|
18/08
|
Cesena 0-0 Pisa (pen 1-2)
|
18/08
|
AC Milan 2-0 Bari
Highlights nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan