Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5

19/09  02:00

 Brentford vs Chelsea

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

19/09  02:00

 Espanyol vs Elche

On Sports, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5

19/09  01:45

 Monza vs Sassuolo

ON Football / VTVcab ON

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4

19/09  01:30

 Bayern Munich vs Union Berlin

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5

19/09  01:45

 Monaco vs Lens

ON Football / VTVcab ON

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

19/09  06:30

New York City vs New York Red Bulls

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

18/09  13:30

 Philippines vs Viêt Nam

VTV6

18/09  17:00

 Kuwait vs Uzbekistan

18/09  17:30

 Saudi Arabia vs Qatar

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

 UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

17/09  23:45

 Levski Sofia 0-1 Salzburg

On Sports News
OFI Crete 2-0 Hoffenheim

18/09  02:00

 Besiktas 4-1 Marseille

On Sports
Celtic 1-3 Ferencvarosi

On Sports +
Crystal Palace 4-0 Lech Poznan

Juventus 5-0 NEC Nijmegen

Lillestrom 1-2 Torreense

Sociedad 1-2 Bournemouth

On Sports News
Viktoria Plzen 0-3 Saint Gilloise

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3

18/09  01:30

 Man City 5-0 Norwich

SCTV15

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

18/09  00:00

Real Betis 1-0 Getafe

On Sports, SCTV22

18/09  02:30

 Malaga 1-3 Villarreal

SCTV22

MÔN BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

17/09  12:00

Nữ Uzbekistan 1-1 Nữ Trung Quốc

17/09  14:00

Nữ Bangladesh 0-6 Nữ Hàn Quốc

Nữ Thái Lan 0-1 Nữ Đài Bắc Trung Hoa

17/09  17:00

Nữ Hong Kong (Trung Quốc) 0-2 Nữ Philippines

17/09  17:30

 Nữ Nhật Bản 8-0 Nữ Việt Nam

VTV6

17/09  17:30

 Nữ Myanmar 0-8 Nữ Triều Tiên