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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 02:00
|Brentford vs Chelsea
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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19/09 02:00
|Espanyol vs Elche
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On Sports, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 01:45
|Monza vs Sassuolo
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ON Football / VTVcab ON
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4
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19/09 01:30
|Bayern Munich vs Union Berlin
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 01:45
|Monaco vs Lens
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ON Football / VTVcab ON
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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19/09 06:30
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New York City vs New York Red Bulls
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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18/09 13:30
|Philippines vs Viêt Nam
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VTV6
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18/09 17:00
|Kuwait vs Uzbekistan
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18/09 17:30
|Saudi Arabia vs Qatar
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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17/09 23:45
|Levski Sofia 0-1 Salzburg
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On Sports News
|OFI Crete 2-0 Hoffenheim
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18/09 02:00
|Besiktas 4-1 Marseille
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On Sports
|Celtic 1-3 Ferencvarosi
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On Sports +
|Crystal Palace 4-0 Lech Poznan
|Juventus 5-0 NEC Nijmegen
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Lillestrom 1-2 Torreense
|Sociedad 1-2 Bournemouth
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On Sports News
|Viktoria Plzen 0-3 Saint Gilloise
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3
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18/09 01:30
|Man City 5-0 Norwich
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SCTV15
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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18/09 00:00
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Real Betis 1-0 Getafe
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On Sports, SCTV22
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18/09 02:30
|Malaga 1-3 Villarreal
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SCTV22
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MÔN BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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17/09 12:00
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Nữ Uzbekistan 1-1 Nữ Trung Quốc
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17/09 14:00
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Nữ Bangladesh 0-6 Nữ Hàn Quốc
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Nữ Thái Lan 0-1 Nữ Đài Bắc Trung Hoa
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17/09 17:00
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Nữ Hong Kong (Trung Quốc) 0-2 Nữ Philippines
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17/09 17:30
|Nữ Nhật Bản 8-0 Nữ Việt Nam
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VTV6
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17/09 17:30
|Nữ Myanmar 0-8 Nữ Triều Tiên