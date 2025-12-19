Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

SIÊU CÚP ITALIA 2025

20/12
02:00

Bologna - Inter Milan

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 16

20/12
03:00

Valencia CF - RCD Mallorca

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 15

20/12
02:30

Dortmund - Monchengladbach

TV 360

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15

20/12
03:15

Estoril - Braga

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15

20/12
03:15

Estoril - Braga

VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 19

20/12
02:45

Charleroi - Racing Genk

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 17

20/12
00:00

Kocaelispor - Antalyaspor

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 22

20/12
03:00

Swansea - Wrexham

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - TRANH HẠNG 3

18/12

15:30

U22 Philippines 1-2 U22 Malaysia

VTV5, FPT Play

BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - CHUNG KẾT

18/12

19:30

U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan

VTV2, VTV Cần Thơ, FPT Play

V-LEAGUE 2025/25 - ĐÁ BÙ VÒNG 4

18/12

17:00

Hoàng Anh Gia Lai 1-3 Công An Hà Nội

FPT Play

SIÊU CÚP ITALIA 2025

19/12

02:00

Napoli 2-0 AC Milan

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

19/12

03:00

Crystal Palace 2-2 KuPs

ON SPORTS

AEK Athens 3-2 Uni. Craiova

TV 360

Larnaca 1-0 Shkendija 79

TV 360

AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia

TV 360

Dinamo Kiev 2-0 Noah

TV 360

HSK Zrinjski 1-1 Rapid Wien

TV 360

Lausanne Sports 1-0 Fiorentina

ON FOOTBALL

Legia Warszawa 4-1 Lincoln Red Imps

TV 360

Mainz 2-0 Samsunspor

ON SPORTS NEWS

Omonia Nicosia 0-1 Rakow Czestochowa

TV 360

Publikum Celje 0-0 Shelbourne

TV 360

Rayo Vallecano 3-0 Drita Gjilan

TV 360

Shaktar Donetsk 0-0 Rijeka

ON SPORTS +

Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans

TV 360

Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznan

TV 360

Slovan Bratislava 1-0 Hacken BK

TV 360

Sparta Prague 3-0 Aberdeen

TV 360

Strasbourg 3-1 Breidablik

TV 360

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16

19/12

01:00

Burgos 3-1 Getafe

Ourense 0-1 Athletic Bilbao

19/12

03:00

Real Murcia 0-2 Real Betis

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn