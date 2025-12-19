|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
SIÊU CÚP ITALIA 2025
|
20/12
|
Bologna - Inter Milan
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 16
|
20/12
|
Valencia CF - RCD Mallorca
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 15
|
20/12
|
Dortmund - Monchengladbach
|
TV 360
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
20/12
|
Estoril - Braga
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
20/12
|
Estoril - Braga
|
VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 19
|
20/12
|
Charleroi - Racing Genk
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 17
|
20/12
|
Kocaelispor - Antalyaspor
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 22
|
20/12
|
Swansea - Wrexham
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - TRANH HẠNG 3
|
18/12
15:30
|
U22 Philippines 1-2 U22 Malaysia
|
VTV5, FPT Play
|
BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - CHUNG KẾT
|
18/12
19:30
|
U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan
|
VTV2, VTV Cần Thơ, FPT Play
|
V-LEAGUE 2025/25 - ĐÁ BÙ VÒNG 4
|
18/12
17:00
|
Hoàng Anh Gia Lai 1-3 Công An Hà Nội
|
FPT Play
|
SIÊU CÚP ITALIA 2025
|
19/12
02:00
|
Napoli 2-0 AC Milan
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
19/12
03:00
|
Crystal Palace 2-2 KuPs
|
ON SPORTS
|
AEK Athens 3-2 Uni. Craiova
|
TV 360
|
Larnaca 1-0 Shkendija 79
|
TV 360
|
AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia
|
TV 360
|
Dinamo Kiev 2-0 Noah
|
TV 360
|
HSK Zrinjski 1-1 Rapid Wien
|
TV 360
|
Lausanne Sports 1-0 Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
Legia Warszawa 4-1 Lincoln Red Imps
|
TV 360
|
Mainz 2-0 Samsunspor
|
ON SPORTS NEWS
|
Omonia Nicosia 0-1 Rakow Czestochowa
|
TV 360
|
Publikum Celje 0-0 Shelbourne
|
TV 360
|
Rayo Vallecano 3-0 Drita Gjilan
|
TV 360
|
Shaktar Donetsk 0-0 Rijeka
|
ON SPORTS +
|
Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans
|
TV 360
|
Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznan
|
TV 360
|
Slovan Bratislava 1-0 Hacken BK
|
TV 360
|
Sparta Prague 3-0 Aberdeen
|
TV 360
|
Strasbourg 3-1 Breidablik
|
TV 360
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
19/12
01:00
|
Burgos 3-1 Getafe
|
Ourense 0-1 Athletic Bilbao
|
19/12
03:00
|
Real Murcia 0-2 Real Betis
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn