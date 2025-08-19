Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025

19/08

16:30

Tranh hạng 3: Việt Nam - Thái Lan

FPT Play, VTV5

19/08

19:30

Chung kết: U23 Australia - Myanmar

FPT Play, VTV5

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1

20/08

02:00

Real Madrid - Osasuna

SCTV 15

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

20/08

02:00

G.Rangers - Club Brugge

Crvena Zvezda - AEP Paphos

Ferencvarosi - FK Qarabag

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/64

20/08

01:45

Tranmere Rovers - Burton

COPA LIBERTADORES 2025 – VÒNG 1/8

20/08

05:00

Velez Sarsfield - Fortaleza

20/08

07:30

Racing Club - Penarol

Sao Paulo - Atletico Nacional

COPA SUDAMERICANA 2025 – VÒNG 1/8

20/08

05:00

Huracan - Once Caldas

20/08

07:30

Fluminense - America de Cali

Mushuc Runa - Independiente del

SIÊU CÚP SAUDI ARABIA 2025 – BÁN KẾT

19/08

19:00

Al Nassr - Al Ittihad

CÚP QG AUSTRALIA 2025 – TỨ KẾT

19/08

16:30

Heidelberg United - Wellington Phoenix

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1

19/08
02:00

 Leeds 1-0 Everton

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1

19/08
02:00

 Elche 1-1 Real Betis

SCTV 15

CÚP QUỐC GIA ITALIA 2025/26 – VÒNG LOẠI

18/08
23:30

Spezia 1-1 Sampdoria

19/08
01:45

Udinese 2-0 Carrarese

19/08
02:15

Torino 1-0 Modena

CÚP QUỐC GIA ĐỨC 2025/26 – VÒNG LOẠI

18/08
23:00

Dynamo Dresden 0-1 FSV Mainz 05

SC Preussen Munster 0-0 Hertha Berlin (pen 3-5)

Schweinfurt 05 2-4 Fortuna Dusseldorf

19/08
01:45

Rot Weiss Essen 0-1 Borussia Dortmund

