Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025
19/08
16:30
Tranh hạng 3: Việt Nam - Thái Lan
FPT Play, VTV5
19/08
19:30
Chung kết: U23 Australia - Myanmar
FPT Play, VTV5
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1
20/08
02:00
Real Madrid - Osasuna
SCTV 15
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
20/08
02:00
G.Rangers - Club Brugge
Crvena Zvezda - AEP Paphos
Ferencvarosi - FK Qarabag
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/64
20/08
01:45
Tranmere Rovers - Burton
COPA LIBERTADORES 2025 – VÒNG 1/8
20/08
05:00
Velez Sarsfield - Fortaleza
20/08
07:30
Racing Club - Penarol
Sao Paulo - Atletico Nacional
COPA SUDAMERICANA 2025 – VÒNG 1/8
20/08
05:00
Huracan - Once Caldas
20/08
07:30
Fluminense - America de Cali
Mushuc Runa - Independiente del
SIÊU CÚP SAUDI ARABIA 2025 – BÁN KẾT
19/08
19:00
Al Nassr - Al Ittihad
CÚP QG AUSTRALIA 2025 – TỨ KẾT
19/08
16:30
Heidelberg United - Wellington Phoenix
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1
19/08
Leeds 1-0 Everton
K+ SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1
19/08
Elche 1-1 Real Betis
SCTV 15
CÚP QUỐC GIA ITALIA 2025/26 – VÒNG LOẠI
18/08
Spezia 1-1 Sampdoria
19/08
Udinese 2-0 Carrarese
19/08
Torino 1-0 Modena
CÚP QUỐC GIA ĐỨC 2025/26 – VÒNG LOẠI
18/08
Dynamo Dresden 0-1 FSV Mainz 05
SC Preussen Munster 0-0 Hertha Berlin (pen 3-5)
Schweinfurt 05 2-4 Fortuna Dusseldorf
19/08
Rot Weiss Essen 0-1 Borussia Dortmund
Highlights nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan