Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá hôm nay 02/11, ngày mai 03/11
|Ngoại hạng Anh
|21:00
|West Ham - Newcastle
|K+Sport1
|23:30
|Man City - Bournemouth
|K+Sport1
|V-League
|18:00
|Thanh Hóa - Viettel
|FPT Play, HTV3, MyTV, TV360, SCTV
|Hạng Nhất Quốc gia
|18:00
|Thanh Niên TP.HCM - Trường Tươi Đồng Nai
|FPT Play, HTV Key, MyTV, SCTV, TV360
|La Liga
|20:00
|Levante - Celta Vigo
|SCTV15
|22:15
|Alaves - Espanyol
|SCTV15
|00:30 03/11
|Barcelona - Elche
|SCTV22
|03:00 03/11
|Real Betis - Mallorca
|SCTV15
|Serie A
|18:30
|Hellas Verona - Inter
|ON Football
|21:00
|Torino - Pisa
|ON Football
|21:00
|Fiorentina - Lecce
|ON Football
|00:00 03/11
|Parma - Bologna
|ON Football
|02:45 03/11
|AC Milan - AS Roma
|ON Football
|Bundesliga
|21:30
|FC Cologne - Hamburger SV
|TV360
|23:30
|Wolfsburg - Hoffenheim
|TV360
|Ligue 1
|21:00
|Rennes - Strasbourg
|On Sport News
|23:15
|Lille - Angers
|On Sport News
|23:15
|Toulouse - Le Havre
|On Sport News
|23:15
|Lens - Lorient
|On Sports+
|23:15
|Nantes - Metz
|VTV Prime, ON+
|02:45 03/11
|Brest - Lyon
|On Sport News
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 9
|
01/11
18:00
|
Ninh Bình 1-1 Becamex TP. Hồ Chí Minh
|
PT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
01/11
18:00
|
SHB Đà Nẵng 1-1 Sông Lam Nghệ An
|
FPT Play, TV 360+9
|
01/11
19:15
|
Công an TP. Hồ Chí Minh 1-2 Hải Phòng
|
FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|
HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 6
|
01/11
18:00
|
Xuân Thiện Phú Thọ 1-2 Khatoco Khánh Hòa
|
FPT Play, TV 360+10
|
01/11
18:00
|
Trẻ PVF-CAND 1-1 Đồng Tháp
|
FPT Play, TV 360+11
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 10
|
01/11
22:00
|
Brighton 3-0 Leeds
|
K+LIFE
|
Crystal Palace 2-0 Brentford
|
K+ACTION
|
Fulham 3-0 Wolverhampton
|
K+Live 1
|
Burnley 0-2 Arsenal
|
K+ SPORT 2
|
Nottingham Forest 2-2 Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
02/11
00:30
|
Tottenham 0-1 Chelsea
|
K+ SPORT 1
|
02/11
03:00
|
Liverpool 2-0 Aston Villa
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11
|
01/11
20:00
|
Villarreal 4-0 Rayo Vallecano
|
SCTV 15
|
01/11
22:15
|
Atletico Madrid 3-0 Sevilla
|
SCTV 15
|
02/11
00:30
|
Sociedad 3-2 Athletic Bilbao
|
SCTV 15
|
02/11
03:00
|
Real Madrid 4-0 Valencia
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
01/11
21:00
|
Udinese 1-0 Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
02/11
00:00
|
Napoli 0-0 Como
|
ON FOOTBALL
|
02/11
02:45
|
Cremonese 1-2 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 9
|
01/11
21:30
|
Heidenheim 1-1 E.Frankfurt
|
TV 360
|
Mainz 1-1 Werder Bremen
|
TV 360
|
RB Leipzig 3-1 Stuttgart
|
TV 360
|
St. Pauli 0-4 M’gladbach
|
TV 360
|
Union Berlin 0-0 Freiburg
|
TV 360
|
02/11
00:30
|
Bayern Munich 3-0 Leverkusen
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 11
|
01/11
23:00
|
PSG 1-0 Nice
|
ON SPORTS NEWS
|
02/11
01:00
|
Monaco 0-1 Paris FC
|
ON SPORTS NEWS
|
02/11
03:05
|
Auxerre 0-1 Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
02/11
06:30
|
Nashville - Inter Miami
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7
|
02/11
00:30
|
Al Nassr - Al Feiha