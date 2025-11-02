Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá hôm nay 02/11, ngày mai 03/11

Ngoại hạng Anh
21:00 West Ham - Newcastle K+Sport1
23:30 Man City - Bournemouth K+Sport1
V-League
18:00 Thanh Hóa - Viettel FPT Play, HTV3, MyTV, TV360, SCTV
Hạng Nhất Quốc gia 
18:00 Thanh Niên TP.HCM - Trường Tươi Đồng Nai FPT Play, HTV Key, MyTV, SCTV, TV360
La Liga
20:00 Levante - Celta Vigo SCTV15
22:15 Alaves - Espanyol SCTV15
00:30 03/11 Barcelona - Elche SCTV22
03:00 03/11 Real Betis - Mallorca SCTV15
Serie A
18:30 Hellas Verona - Inter ON Football
21:00 Torino - Pisa ON Football
21:00 Fiorentina - Lecce ON Football
00:00 03/11 Parma - Bologna ON Football
02:45 03/11 AC Milan - AS Roma ON Football
Bundesliga
21:30 FC Cologne - Hamburger SV TV360
23:30 Wolfsburg - Hoffenheim TV360
Ligue 1
21:00 Rennes - Strasbourg On Sport News
23:15 Lille - Angers On Sport News
23:15 Toulouse - Le Havre On Sport News
23:15 Lens - Lorient On Sports+
23:15 Nantes - Metz VTV Prime, ON+
02:45 03/11 Brest - Lyon On Sport News

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 9

01/11

18:00

 Ninh Bình 1-1 Becamex TP. Hồ Chí Minh

PT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

01/11

18:00

SHB Đà Nẵng 1-1 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, TV 360+9

01/11

19:15

Công an TP. Hồ Chí Minh 1-2 Hải Phòng

FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 6

01/11

18:00

Xuân Thiện Phú Thọ 1-2 Khatoco Khánh Hòa

FPT Play, TV 360+10

01/11

18:00

Trẻ PVF-CAND 1-1 Đồng Tháp

FPT Play, TV 360+11

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 10

01/11

22:00

Brighton 3-0 Leeds

K+LIFE

Crystal Palace 2-0 Brentford

K+ACTION

Fulham 3-0 Wolverhampton

K+Live 1

Burnley 0-2 Arsenal

K+ SPORT 2

Nottingham Forest 2-2 Manchester Utd

K+ SPORT 1

02/11

00:30

Tottenham 0-1 Chelsea

K+ SPORT 1

02/11

03:00

Liverpool 2-0 Aston Villa

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11

01/11

20:00

Villarreal 4-0 Rayo Vallecano

SCTV 15

01/11

22:15

Atletico Madrid 3-0 Sevilla

SCTV 15

02/11

00:30

Sociedad 3-2 Athletic Bilbao

SCTV 15

02/11

03:00

Real Madrid 4-0 Valencia

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 10

01/11

21:00

Udinese 1-0 Atalanta

ON FOOTBALL

02/11

00:00

Napoli 0-0 Como

ON FOOTBALL

02/11

02:45

Cremonese 1-2 Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 9

01/11

21:30

Heidenheim 1-1 E.Frankfurt

TV 360

Mainz 1-1 Werder Bremen

TV 360

RB Leipzig 3-1 Stuttgart

TV 360

St. Pauli 0-4 M’gladbach

TV 360

Union Berlin 0-0 Freiburg

TV 360

02/11

00:30

Bayern Munich 3-0 Leverkusen

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 11

01/11

23:00

PSG 1-0 Nice

ON SPORTS NEWS

02/11

01:00

Monaco 0-1 Paris FC

ON SPORTS NEWS

02/11

03:05

Auxerre 0-1 Marseille

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

02/11

06:30

Nashville - Inter Miami

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7

02/11

00:30

Al Nassr - Al Feiha