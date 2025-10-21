Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

21/10

23:45

Kairat Almaty - AEP Paphos

ON FOOTBALL

Barcelona - Olympiakos

TV 360

22/10

02:00

Arsenal - Atletico Madrid

TV 360

Leverkusen - PSG

ON FOOTBALL

Villarreal - Manchester City

TV 360

FC Copenhagen - Dortmund

ON SPORTS +

Newcastle - Benfica

ON SPORTS NEWS

PSV Eindhoven - Napoli

ON SPORTS

Saint Gilloise - Inter Milan

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 11

22/10

01:45

Blackburn - Sheffield Utd

Derby - Norwich

Hull - Leicester

Ipswich - Charlton

Millwall - Stoke

Portsmouth - Coventry

Preston - Birmingham

22/10

02:00

Bristol City - Southampton

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13

22/10

05:15

Club Union - Defensa & Justicia

COPA SUDAMERICANA 2025 – BÁN KẾT

22/10

07:30

Ind. del Valle - Atletico Mineiro

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

21/10

14:45

Melbourne City - Buriram Utd

21/10

17:00

Chengdu Rongcheng - Johor DT

Ulsan HD - S.Hiroshima

21/10

19:15

Shanghai Port - Machida Zelvia

21/10

23:00

Shabab Al Ahli - Nasaf Qarshi

22/10

01:15

Al Hilal - Al Sadd

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 7

20/10

19:15

Thể Công Viettel 2-1 SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV 360+4

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 8

21/10
02:00

 West Ham 0-2 Brentford

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9

21/10
02:00

 Alaves 0-0 Valencia

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 7

21/10
01:45

 Cremonese 1-1 Udinese

ON FOOTBALL

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13

21/10
05:00

 Tigre - Barracas Central

 Deportivo Riestra - Instituto

21/10
07:15

 Atletico Tucuman - San Lorenzo

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 13

21/10
05:00

 Juventude - Bragantino

21/10
05:30

 Vasco da Gama - Fluminense

21/10
07:30

 Santos - Vitoria