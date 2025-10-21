|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
21/10
23:45
|
Kairat Almaty - AEP Paphos
|
ON FOOTBALL
|
Barcelona - Olympiakos
|
TV 360
|
22/10
02:00
|
Arsenal - Atletico Madrid
|
TV 360
|
Leverkusen - PSG
|
ON FOOTBALL
|
Villarreal - Manchester City
|
TV 360
|
FC Copenhagen - Dortmund
|
ON SPORTS +
|
Newcastle - Benfica
|
ON SPORTS NEWS
|
PSV Eindhoven - Napoli
|
ON SPORTS
|
Saint Gilloise - Inter Milan
|
TV 360
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 11
|
22/10
01:45
|
Blackburn - Sheffield Utd
|
Derby - Norwich
|
Hull - Leicester
|
Ipswich - Charlton
|
Millwall - Stoke
|
Portsmouth - Coventry
|
Preston - Birmingham
|
22/10
02:00
|
Bristol City - Southampton
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13
|
22/10
05:15
|
Club Union - Defensa & Justicia
|
COPA SUDAMERICANA 2025 – BÁN KẾT
|
22/10
07:30
|
Ind. del Valle - Atletico Mineiro
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
21/10
14:45
|
Melbourne City - Buriram Utd
|
21/10
17:00
|
Chengdu Rongcheng - Johor DT
|
Ulsan HD - S.Hiroshima
|
21/10
19:15
|
Shanghai Port - Machida Zelvia
|
21/10
23:00
|
Shabab Al Ahli - Nasaf Qarshi
|
22/10
01:15
|
Al Hilal - Al Sadd
|
V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 7
|
20/10
19:15
|
Thể Công Viettel 2-1 SHB Đà Nẵng
|
FPT Play, TV 360+4
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 8
|
21/10
|
West Ham 0-2 Brentford
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9
|
21/10
|
Alaves 0-0 Valencia
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 7
|
21/10
|
Cremonese 1-1 Udinese
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13
|
21/10
|
Tigre - Barracas Central
|
Deportivo Riestra - Instituto
|
21/10
|
Atletico Tucuman - San Lorenzo
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 13
|
21/10
|
Juventude - Bragantino
|
21/10
|
Vasco da Gama - Fluminense
|
21/10
|
Santos - Vitoria