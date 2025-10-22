|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 TWO – VÒNG BẢNG
22/10
17:00
Gamba Osaka - Thép Xanh Nam Định
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
22/10
23:45
Galatasaray - Bodo Glimt
TV 360
Bilbao - FK Qarabag
ON FOOTBALL
23/10
02:00
Chelsea - Ajax
TV 360
E.Frankfurt - Liverpool
ON FOOTBALL
Real Madrid - Juventus
TV 360
Atalanta - Slavia Prague
ON SPORTS
Bayern Munich - Club Brugge
TV 360
Monaco - Tottenham
ON SPORTS NEWS
Sporting Lisbon - Marseille
ON SPORTS +
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 11
23/10
01:45
Swansea - QPR
Watford - West Brom
Wrexham - Oxford Utd
23/10
02:00
Sheffield Wed - Middlesbrough
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13
23/10
05:30
Huracan - Central Cordoba
VĐQG BRAZIL 2025 – ĐẤU BÙ VÒNG 14
23/10
05:00
Bahia - Internacional
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
23/10
07:30
Chicago Fire - Orlando City
23/10
09:30
Portland Timbers - Real Salt Lake
COPA LIBERTADORES 2025 – BÁN KẾT
23/10
07:30
Flamengo - Racing Club
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 ELITE – VÒNG PHÂN HẠNG
22/10
17:00
Gangwon - Vissel Kobe
22/10
19:15
Shanghai Shenhua - FC Seoul
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
21/10
23:45
Kairat Almaty 0-0 AEP Paphos
ON FOOTBALL
Barcelona 6-1 Olympiakos
TV 360
22/10
02:00
Arsenal 4-0 Atletico Madrid
TV 360
Leverkusen 2-7 PSG
ON FOOTBALL
Villarreal 0-2 Manchester City
TV 360
FC Copenhagen 2-4 Dortmund
ON SPORTS +
Newcastle 3-0 Benfica
ON SPORTS NEWS
PSV Eindhoven 6-2 Napoli
ON SPORTS
Saint Gilloise 0-4 Inter Milan
TV 360
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 11
22/10
01:45
Blackburn 1-3 Sheffield Utd
Derby 1-0 Norwich
Hull 2-1 Leicester
Ipswich 0-3 Charlton
Millwall 2-0 Stoke
Portsmouth 1-2 Coventry
Preston 0-1 Birmingham
22/10
02:00
Bristol City 3-1 Southampton
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13
22/10
05:15
Club Union - Defensa & Justicia
COPA SUDAMERICANA 2025 – BÁN KẾT
22/10
07:30
Ind. del Valle - Atletico Mineiro