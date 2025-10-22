Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 TWO – VÒNG BẢNG

22/10

17:00

Gamba Osaka - Thép Xanh Nam Định

 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

22/10

23:45

Galatasaray - Bodo Glimt

TV 360

Bilbao - FK Qarabag

ON FOOTBALL

23/10

02:00

Chelsea - Ajax

TV 360

E.Frankfurt - Liverpool

ON FOOTBALL

Real Madrid - Juventus

TV 360

Atalanta - Slavia Prague

ON SPORTS

Bayern Munich - Club Brugge

TV 360

Monaco - Tottenham

ON SPORTS NEWS

Sporting Lisbon - Marseille

ON SPORTS +

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 11

23/10

01:45

Swansea - QPR

Watford - West Brom

Wrexham - Oxford Utd

23/10

02:00

Sheffield Wed - Middlesbrough

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13

23/10

05:30

Huracan - Central Cordoba

VĐQG BRAZIL 2025 – ĐẤU BÙ VÒNG 14

23/10

05:00

Bahia - Internacional

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

23/10

07:30

Chicago Fire - Orlando City

23/10

09:30

Portland Timbers - Real Salt Lake

COPA LIBERTADORES 2025 – BÁN KẾT

23/10

07:30

Flamengo - Racing Club

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 ELITE – VÒNG PHÂN HẠNG

22/10

17:00

Gangwon - Vissel Kobe

22/10

19:15

Shanghai Shenhua - FC Seoul

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

21/10

23:45

Kairat Almaty 0-0 AEP Paphos

ON FOOTBALL

Barcelona 6-1 Olympiakos

TV 360

22/10

02:00

Arsenal 4-0 Atletico Madrid

TV 360

Leverkusen 2-7 PSG

ON FOOTBALL

Villarreal 0-2 Manchester City

TV 360

FC Copenhagen 2-4 Dortmund

ON SPORTS +

Newcastle 3-0 Benfica

ON SPORTS NEWS

PSV Eindhoven 6-2 Napoli

ON SPORTS

Saint Gilloise 0-4 Inter Milan

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 11

22/10

01:45

Blackburn 1-3 Sheffield Utd

Derby 1-0 Norwich

Hull 2-1 Leicester

Ipswich 0-3 Charlton

Millwall 2-0 Stoke

Portsmouth 1-2 Coventry

Preston 0-1 Birmingham

22/10

02:00

Bristol City 3-1 Southampton

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13

22/10

05:15

Club Union - Defensa & Justicia

COPA SUDAMERICANA 2025 – BÁN KẾT

22/10

07:30

Ind. del Valle - Atletico Mineiro