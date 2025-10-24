Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9

25/10

02:00

Leeds - West Ham

K+SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10

25/10

02:00

Sociedad - Sevilla

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8

25/10

01:45

AC Milan - Pisa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8

25/10

01:30

Werder Bremen - Union Berlin

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9

25/10

01:45

Paris FC - Nantes

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 12

25/10

02:00

Preston - Sheffield Utd

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 6

25/10

04:00

Independiente - Platense

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

25/10

03:00

Inter Miami - Nashville

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 TWO – VÒNG BẢNG

23/10

19:15

Công An Hà Nội 1-1 Macarthur FC

K+Sport1

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

23/10  
23:45

Brann 3-0 G.Rangers

FCSB 1-2 Bologna

Fenerbahce 1-0 Stuttgart

Feyenoord 3-1 Panathinaikos

Go Ahead Eagles 1-2 Aston Villa

KRC Genk 0-0 Real Betis

Lyon 2-0 Basel

Red Bull Salzburg 2-3 Ferencvarosi

Braga 2-0 Crvena Zvezda

24/10  
02:00

Roma 1-2 Viktoria Plzen

Celta Vigo 2-1 Nice

Celtic 2-1 Sturm Graz

Lille 3-4 PAOK Thessaloniki

Maccabi Tel Aviv 0-3 Midtjylland

Malmo 1-1 Dinamo Zagreb

Nottingham Forest 2-0 Porto

Freiburg 2-0 Utrecht

Young Boys 3-2 Ludogorets Razgrad

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG  PHÂN HẠNG

23/10  
23:45

AEK Athens 6-0 Aberdeen

Hacken BK 2-2 Rayo Vallecano

Breidablik 0-0 KuPS

Drita Gjilan 1-1 Omonia Nicosia

Shkendija 1-0 Shelbourne

Rijeka - Sparta Praha

 Hoãn

Rapid Wien 0-3 Fiorentina

Strasbourg 1-1 Jagiellonia Bialystok

Shakhtar Donetsk 1-2 Legia Warszawa

24/10  
02:00

AZ Alkmaar 1-0 Slovan Bratislava

Crystal Palace 0-1 AEK Larnaca

Universitatea Craiova 1-1 Noah

Mainz 1-0 HSK Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps 2-1 Lech Poznan

Samsunspor 3-0 Dinamo Kiev

Shamrock Rovers 0-2 Publikum Celje

Sigma Olomouc 1-1 Rakow Czestochowa