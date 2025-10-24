|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9
25/10
02:00
Leeds - West Ham
K+SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10
25/10
02:00
Sociedad - Sevilla
SCTV 17
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8
25/10
01:45
AC Milan - Pisa
ON FOOTBALL
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8
25/10
01:30
Werder Bremen - Union Berlin
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9
25/10
01:45
Paris FC - Nantes
ON SPORTS NEWS
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 12
25/10
02:00
Preston - Sheffield Utd
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 6
25/10
04:00
Independiente - Platense
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
25/10
03:00
Inter Miami - Nashville
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 TWO – VÒNG BẢNG
23/10
19:15
Công An Hà Nội 1-1 Macarthur FC
K+Sport1
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
23/10
Brann 3-0 G.Rangers
FCSB 1-2 Bologna
Fenerbahce 1-0 Stuttgart
Feyenoord 3-1 Panathinaikos
Go Ahead Eagles 1-2 Aston Villa
KRC Genk 0-0 Real Betis
Lyon 2-0 Basel
Red Bull Salzburg 2-3 Ferencvarosi
Braga 2-0 Crvena Zvezda
24/10
Roma 1-2 Viktoria Plzen
Celta Vigo 2-1 Nice
Celtic 2-1 Sturm Graz
Lille 3-4 PAOK Thessaloniki
Maccabi Tel Aviv 0-3 Midtjylland
Malmo 1-1 Dinamo Zagreb
Nottingham Forest 2-0 Porto
Freiburg 2-0 Utrecht
Young Boys 3-2 Ludogorets Razgrad
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
23/10
AEK Athens 6-0 Aberdeen
Hacken BK 2-2 Rayo Vallecano
Breidablik 0-0 KuPS
Drita Gjilan 1-1 Omonia Nicosia
Shkendija 1-0 Shelbourne
Rijeka - Sparta Praha
|Hoãn
Rapid Wien 0-3 Fiorentina
Strasbourg 1-1 Jagiellonia Bialystok
Shakhtar Donetsk 1-2 Legia Warszawa
24/10
AZ Alkmaar 1-0 Slovan Bratislava
Crystal Palace 0-1 AEK Larnaca
Universitatea Craiova 1-1 Noah
Mainz 1-0 HSK Zrinjski Mostar
Lincoln Red Imps 2-1 Lech Poznan
Samsunspor 3-0 Dinamo Kiev
Shamrock Rovers 0-2 Publikum Celje
Sigma Olomouc 1-1 Rakow Czestochowa