Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8

25/10

18:00

PVF-CAND  - Ninh Bình

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

25/10

18:00

Becamex TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội

FPT Play, HTV1 , MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9

25/10

21:00

Chelsea - Sunderland

K+ SPORT 1

Newcastle - Fulham

K+ SPORT 2

25/10

23:30

Manchester Utd - Brighton

K+ SPORT 1

26/10

02:00

Brentford - Liverpool

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10

25/10

19:00

Girona - Real Oviedo

SCTV 17

25/10

21:15

Espanyol - Elche

SCTV 17

25/10

23:30

Ath.Bilbao - Getafe

SCTV 17

26/10

02:00

Valencia - Villarreal

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8

25/10

20:00

Parma - Como

ON FOOTBALL

Udinese - Lecce

ON SPORTS +

25/10

23:00

Napoli - Inter Milan

ON FOOTBALL

26/10

01:45

Cremonese - Atalanta

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8

25/10

20:30

Augsburg - RB Leipzig

TV 360

E.Frankfurt - St. Pauli

TV 360

Hamburg - Wolfsburg

TV 360

Hoffenheim - Heidenheim

TV 360

M’gladbach - Bayern Munich

TV 360

25/10

23:30

Dortmund - Koln

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9

25/10

22:00

Brest - PSG

ON SPORTS NEWS

26/10

00:00

Monaco - Toulouse

ON SPORTS NEWS

26/10

02:05

Lens - Marseille

ON SPORTS NEWS

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 6

25/10

21:40

Al Qadsiah - Al Okhdood

25/10

21:55

Al Shabab - Damac

26/10

01:00

Al Hazm - Al Nassr

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9

25/10

02:00

Leeds 2-1 West Ham

K+SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10

25/10

02:00

Sociedad 2-1 Sevilla

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8

25/10

01:45

AC Milan 2-2 Pisa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8

25/10

01:30

Werder Bremen 1-0 Union Berlin

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9

25/10

01:45

Paris FC 1-2 Nantes

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 12

25/10

02:00

Preston 3-2 Sheffield Utd

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 6

25/10

04:00

Independiente 3-0 Platense

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

25/10

07:00

Inter Miami - Nashville