|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8
|
25/10
18:00
|
PVF-CAND - Ninh Bình
|
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
25/10
18:00
|
Becamex TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội
|
FPT Play, HTV1 , MyTV, TV360, SCTV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9
|
25/10
21:00
|
Chelsea - Sunderland
|
K+ SPORT 1
|
Newcastle - Fulham
|
K+ SPORT 2
|
25/10
23:30
|
Manchester Utd - Brighton
|
K+ SPORT 1
|
26/10
02:00
|
Brentford - Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10
|
25/10
19:00
|
Girona - Real Oviedo
|
SCTV 17
|
25/10
21:15
|
Espanyol - Elche
|
SCTV 17
|
25/10
23:30
|
Ath.Bilbao - Getafe
|
SCTV 17
|
26/10
02:00
|
Valencia - Villarreal
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8
|
25/10
20:00
|
Parma - Como
|
ON FOOTBALL
|
Udinese - Lecce
|
ON SPORTS +
|
25/10
23:00
|
Napoli - Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
26/10
01:45
|
Cremonese - Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8
|
25/10
20:30
|
Augsburg - RB Leipzig
|
TV 360
|
E.Frankfurt - St. Pauli
|
TV 360
|
Hamburg - Wolfsburg
|
TV 360
|
Hoffenheim - Heidenheim
|
TV 360
|
M’gladbach - Bayern Munich
|
TV 360
|
25/10
23:30
|
Dortmund - Koln
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9
|
25/10
22:00
|
Brest - PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
26/10
00:00
|
Monaco - Toulouse
|
ON SPORTS NEWS
|
26/10
02:05
|
Lens - Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 6
|
25/10
21:40
|
Al Qadsiah - Al Okhdood
|
25/10
21:55
|
Al Shabab - Damac
|
26/10
01:00
|
Al Hazm - Al Nassr
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9
|
25/10
02:00
|
Leeds 2-1 West Ham
|
K+SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10
|
25/10
02:00
|
Sociedad 2-1 Sevilla
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8
|
25/10
01:45
|
AC Milan 2-2 Pisa
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8
|
25/10
01:30
|
Werder Bremen 1-0 Union Berlin
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9
|
25/10
01:45
|
Paris FC 1-2 Nantes
|
ON SPORTS NEWS
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 12
|
25/10
02:00
|
Preston 3-2 Sheffield Utd
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 6
|
25/10
04:00
|
Independiente 3-0 Platense
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
25/10
07:00
|
Inter Miami - Nashville