Vòng 10 La Liga 2025/26:

Theo lịch, trận cầu Siêu kinh điển tại vòng 10 La Liga giữa 2025/26 giữa Real Madrid vs Barcelona, sẽ diễn ra vào lúc 22h15 ngày 26/10/2025, theo giờ Việt Nam.

Trận El Clasico lượt đi này hứa hẹn sẽ là màn so tài rực lửa đúng nghĩa, khi cả hai đội đều đang trong cuộc đua song mã cho ngôi đầu bảng.

Mbappe và Yamal là hai cái tên được kỳ vọng nhiều nhất ở trận Siêu kinh điển sắp tới - Ảnh: SI

Real Madrid bước vào trận đấu với phong độ ổn định và lợi thế sân nhà Santiago Bernabeu, nơi họ bất bại từ đầu mùa. Kylian Mbappe tiếp tục là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Los Blancos, trong khi Vinicius và Jude Bellingham dần tìm lại cảm giác bóng tốt sau quãng thời gian trầm lắng.

Bên kia chiến tuyến, Barcelona vẫn đang cho thấy bản lĩnh kiên cường dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Sự trở lại của Lamine Yamal và Raphinha giúp hàng công Blaugrana có thêm sức sáng tạo, cùng độ 'sát thương'.

Trận đấu này không chỉ là cuộc chiến vì 3 điểm mà còn là màn khẳng định vị thế tại La Liga. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn tái khẳng định quyền lực ở Bernabeu, còn Barca cần chiến thắng để chứng minh họ vẫn đủ sức thách thức kình địch.

Một “bữa tiệc bóng đá” đậm chất thù địch và cảm xúc đang chờ đợi người hâm mộ vào đêm Chủ nhật tới đây.

Để phụ vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận cầu rất đáng xem này.