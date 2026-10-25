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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5
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25/10 18:00
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Đà Nẵng vs Hà Nội FC
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FPT Play
|Ninh Bình vs CA TPHCM
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8
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25/10 21:00
|Crystal Palace vs Newcastle
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FPT Play
|Hull City vs Brentford
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FPT Play
|Liverpool vs Brighton
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FPT Play
|MU vs Bournemouth
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FPT Play
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25/10 23:30
|Sunderland vs Leeds
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10
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25/10 20:00
|Bilbao vs Getafe
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On Football, SCTV15
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25/10 22:15
|Celta Vigo vs Real Betis
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On Football, SCTV15
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26/10 00:30
|Sociedad vs Levante
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On Football, SCTV15
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26/10 03:00
|Barcelona vs Real Madrid
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8
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25/10 18:30
|Inter Milan vs Fiorentina
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MyTV
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25/10 21:00
|Atalanta vs Frosinone
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MyTV
|Genoa vs Venezia
|
MyTV
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26/10 00:00
|Lecce vs Juventus
|
MyTV
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26/10 02:45
|Udinese vs AC Milan
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7
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25/10 21:30
|Hoffenheim vs Leverkusen
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25/10 23:30
|Freiburg vs Bayern Munich
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8
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25/10 21:00
|Monaco vs Lille
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On Sports News
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25/10 23:15
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Auxerre vs Le Mans
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Angers vs Lorient
|
Marseille vs Le Havre
|
On Sports +
|
Rennes vs Strasbourg
|
Toulouse vs Troyes
|
26/10 02:45
|PSG vs Lyon
|
On Sports News
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5
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24/10 18:00
|Hà Tĩnh 2-1 Hải Phòng
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FPT Play, TV360
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Đồng Nai 0-4 Nam Định
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FPT Play, TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8
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24/10 18:30
|Aston Villa 2-1 Manchester City
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FPT Play
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24/10 21:00
|Arsenal 2-0 Everton
|
FPT Play
|Coventry 0-1 Fulham
|
FPT Play
|
24/10 23:30
|Chelsea 0-2 Tottenham
|
FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10
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24/10 19:00
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Vallecano 0-3 Elche
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On Football, SCTV15
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24/10 21:15
|Racing Santander 2-1 Espanyol
|
On Football, SCTV15
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24/10 23:30
|Valencia 1-2 Villarreal
|
SCTV15
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25/10 02:00
|Atletico Madrid 1-0 Deportivo
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8
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24/10 20:00
|Cagliari 0-2 Bologna
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MyTV
|Como 2-0 Sassuolo
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MyTV
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24/10 23:00
|Napoli 3-3 AS Roma
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25/10 01:45
|Lazio 2-1 Parma
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7
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24/10 20:30
|Augsburg 1-1 Union Berlin
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Cologne 0-0 Schalke
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Mainz 2-3 Werder Bremen
|RB Leipzig 4-0 Elversberg
|Paderborn 1-0 Hamburger
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24/10 23:30
|Dortmund 1-0 Frankfurt
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8
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25/10 01:45
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Lens 2-1 Paris FC
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ON Sports News