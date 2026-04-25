Lịch thi đấu bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 20 25/04 18:00 Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND FPT Play, TV360+10 25/04 18:00 Becamex TP. Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định FPT Play, TV360+9, MyTV CÚP FA ANH 2025/26 – BÁN KẾT 25/04 23:15 Manchester City - Southampton NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 34 25/04 18:30 Fulham - Aston Villa FPT Play 25/04 21:00 West Ham - Everton FPT Play Wolverhampton - Tottenham FPT Play Liverpool - Crystal Palace FPT Play 25/04 23:30 Arsenal - Newcastle FPT Play VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 32 25/04 19:00 Alaves - Mallorca ON FOOTBALL 25/04 21:15 Getafe - Barcelona ON FOOTBALL 25/04 23:30 Valencia - Girona ON FOOTBALL 26/04 02:00 Atletico Madrid - Bilbao ON FOOTBALL VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 34 25/04 20:00 Parma - Pisa 25/04 23:00 Bologna - Roma 26/04 01:45 Verona - Lecce VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 31 25/04 20:30 Augsburg - Frankfurt TV 360 Heidenheim - St. Pauli TV 360 Koln - Leverkusen TV 360 Mainz - Bayern Munich TV 360 Wolfsburg - M’gladbach TV 360 25/04 23:30 Hamburg - Hoffenheim TV 360 VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 31 25/04 20:00 Lyon - Auxerre ON SPORTS + 26/04 00:00 Angers - PSG ON SPORTS + 26/04 02:05 Toulouse - Monaco ON SPORTS +

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP GIẢI VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2026 24/04

15:30 U17 Australia 8-0 U17 Lào TV360 24/04

19:30 U17 Việt Nam 3-0 U17 Malaysia TV360 V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 20 24/04

17:00 HAGL 0-0 Hải Phòng FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV 24/04

18:00 Ninh Bình 2-3 Hà Nội FC FPT Play, HTV4, MyTV, TV360, SCTV NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 34 25/04

02:00 Sunderland 0-5 Nottingham Forest FPT Play VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 32 25/04

02:00 Real Betis 1-1 Real Madrid ON FOOTBALL VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 34 25/04

01:45 Napoli 4-0 Cremonese VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 31 25/04

01:30 RB Leipzig 3-1 Union Berlin TV 360 VĐQG PHÁP 2025/26 –VÒNG 31 25/04

01:45 Brestois 3-3 Lens ON SPORTS NEWS VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 31 25/04

02:15 Alverca 2-1 Arouca VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 31 25/04

00:00 Istanbul Basaksehir 4-0 Kasimpasa HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 45 25/04

02:00 Leicester 1-1 Millwall

Highlights U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia (nguồn: TV360)

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn.