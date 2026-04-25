Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 20

25/04

18:00

Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND

FPT Play, TV360+10

25/04

18:00

 

Becamex TP. Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360+9, MyTV

CÚP FA ANH 2025/26 – BÁN KẾT

25/04

23:15

Manchester City - Southampton

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 34

25/04

18:30

Fulham - Aston Villa

FPT Play

25/04

21:00

West Ham - Everton

FPT Play

Wolverhampton - Tottenham

FPT Play

Liverpool - Crystal Palace

FPT Play

25/04

23:30

Arsenal - Newcastle

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 32

25/04

19:00

Alaves - Mallorca

ON FOOTBALL

25/04

21:15

Getafe - Barcelona

ON FOOTBALL

25/04

23:30

Valencia - Girona

ON FOOTBALL

26/04

02:00

Atletico Madrid - Bilbao

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 34

25/04

20:00

Parma - Pisa

25/04

23:00

Bologna - Roma

26/04

01:45

Verona - Lecce

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 31

25/04

20:30

Augsburg - Frankfurt

TV 360

Heidenheim - St. Pauli

TV 360

Koln - Leverkusen

TV 360

Mainz - Bayern Munich

TV 360

Wolfsburg - M’gladbach

TV 360

25/04

23:30

Hamburg - Hoffenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 31

25/04

20:00

Lyon - Auxerre

ON SPORTS +

26/04

00:00

Angers - PSG

ON SPORTS +

26/04

02:05

Toulouse - Monaco

ON SPORTS +

GIẢI VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2026

24/04  
15:30

U17 Australia 8-0 U17 Lào

TV360

24/04  
19:30

U17 Việt Nam 3-0 U17 Malaysia

TV360

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 20

24/04  
17:00

HAGL 0-0 Hải Phòng

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

24/04  
18:00

Ninh Bình 2-3 Hà Nội FC

FPT Play, HTV4, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 34

25/04  
02:00

Sunderland 0-5 Nottingham Forest

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 32

25/04  
02:00

Real Betis 1-1 Real Madrid

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 34

25/04  
01:45

Napoli 4-0 Cremonese

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 31

25/04  
01:30

RB Leipzig 3-1 Union Berlin

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 –VÒNG 31

25/04  
01:45

Brestois 3-3 Lens

ON SPORTS NEWS

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 31

25/04  
02:15

Alverca 2-1 Arouca

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 –  VÒNG 31

25/04  
00:00

Istanbul Basaksehir 4-0 Kasimpasa

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 45

25/04  
02:00

Leicester 1-1 Millwall

