|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 23
|
27/01
|
Everton - Leeds
|
FPT Play
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22
|
27/01
|
Verona - Udinese
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21
|
27/01
|
Girona - Getafe
|
SCTV 15
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 18
|
27/01
|
Porto - Gil Vicente
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 18
|
27/01
|
Eyupspor - Besiktas
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 29
|
27/01
|
Norwich - Coventry
|
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 1
|
27/01
|
Platense - Instituto
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 14
|
26/01
|
Melbourne Victory - Sydney
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17
|
26/01
|
Al Hazm - Damac
|
27/01
|
Al Ittihad - Al Okhdood
|
Al Nassr - Al Taawoun
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 23
|
25/01
|
Brentford 0-2 Nottingham Forest
|
FPT Play
|
Crystal Palace 1-3 Chelsea
|
FPT Play
|
Newcastle 0-2 Aston Villa
|
FPT Play
|
25/01
|
Arsenal 2-3 Manchester Utd
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21
|
25/01
|
Atl. Madrid 3-0 Mallorca
|
SCTV 15
|
25/01
|
Barcelona 3-0 Real Oviedo
|
SCTV 15
|
26/01
|
Real Sociedad 3-1 Celta Vigo
|
SCTV 22
|
26/01
|
Alaves 2-1 Real Betis
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22
|
25/01
|
Sassuolo 1-0 Cremonese
|
25/01
|
Genoa 3-2 Bologna
|
Atalanta 4-0 Parma
|
26/01
|
Juventus 3-0 Napoli
|
26/01
|
Roma 1-1 AC Milan
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 19
|
25/01
|
Monchengladbach 0-3 Stuttgart
|
25/01
|
Freiburg 2-1 Cologne
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 19
|
25/01
|
Nantes 1-4 Nice
|
25/01
|
Metz 2-5 Lyon
|
Brestois 0-2 Toulouse
|
Paris 0-0 Angers
|
26/01
|
Lille 1-4 Strasbourg
