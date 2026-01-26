Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 23

27/01
03:00

 Everton - Leeds

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22

27/01
02:45

 Verona - Udinese

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21

27/01
03:00

 Girona - Getafe

SCTV 15

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 18

27/01
03:15

 Porto - Gil Vicente

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 18

27/01
00:00

 Eyupspor - Besiktas

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 29

27/01
03:00

 Norwich - Coventry

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 1

27/01
03:00

 Platense - Instituto

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 14

26/01
13:30

 Melbourne Victory - Sydney

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17

26/01
22:20

 Al Hazm - Damac

27/01
00:30

 Al Ittihad - Al Okhdood

 Al Nassr - Al Taawoun

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 23

25/01
21:00

 Brentford 0-2 Nottingham Forest

FPT Play

 Crystal Palace 1-3 Chelsea

FPT Play

 Newcastle 0-2 Aston Villa

FPT Play

25/01
23:30

 Arsenal 2-3 Manchester Utd

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21

25/01
20:00

 Atl. Madrid 3-0 Mallorca

SCTV 15

25/01
22:15

 Barcelona 3-0 Real Oviedo

SCTV 15

26/01
00:30

 Real Sociedad 3-1 Celta Vigo

SCTV 22

26/01
03:00

 Alaves 2-1 Real Betis

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22

25/01
18:30

 Sassuolo 1-0 Cremonese

25/01
21:00

 Genoa 3-2 Bologna

 Atalanta 4-0 Parma

26/01
00:00

 Juventus 3-0 Napoli

26/01
02:45

 Roma 1-1 AC Milan

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 19

25/01
21:30

 Monchengladbach 0-3 Stuttgart

25/01
23:30

Freiburg 2-1 Cologne

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 19

25/01
21:00

 Nantes 1-4 Nice

25/01
23:15

 Metz 2-5 Lyon

 Brestois 0-2 Toulouse

 Paris 0-0 Angers

26/01
02:45

 Lille 1-4 Strasbourg

