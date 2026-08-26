Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

CHUNG KẾT LƯỢT VỀ ASEAN CUP 2026

26/08  20:00

 Việt Nam vs Thái Lan

VTV6, FPT Play, TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

27/08  02:00

 AEK Athens vs Levski Sofia

Celje vs Slovan Bratislava

On Sports
Lyon vs Fenerbahce

Viking vs Dinamo Zagreb

On Sports+

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

26/08  23:45

Rapid Wien vs Heart

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 2

27/08  02:00

 Real Madrid vs Sociedad

SCTV22, On Football

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2

27/08  01:45

 Newcastle vs West Brom

Bradford vs Burnley

Tottenham vs Charlton

SCTV15

27/08  02:00

 Preston vs Everton

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

25/08  23:45

 Sabah Baku 5-2 H. Beer Sheva

TV360

26/08  02:00

Bodo Glimt 3-0 NEC Nijmegen

TV360

LASK Linz 5-1 Celtic

TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

26/08  02:00

Valencia 0-1 Real Betis

SCTV22, ON Football

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2

26/08  01:00

Cardiff City 1-2 Norwich

26/08  01:30

Doncaster Rovers 1-3 Middlesbrough

26/08  01:45

Barnsley 3-2 Crewe Alexandra

Stevenage 0-3 Reading

Southampton 1-4 West Ham

Watford 1-5 Peterborough

Sheffield Wed 0-2 Wolverhampton

Fleetwood Town 4-0 Shrewsbury

Stoke City 1-1 Hull City (pen 4-5)

Blackpool 1-2 Lincoln City

Blackburn Rovers 1-4 Sheffield United

Cambridge United 0-1 Millwall

Walsall 0-0 Leyton Orient (pen 5-6)

Plymouth 2-4 Coventry City

Ipswich Town 3-1 Leicester

26/08  02:00

 Birmingham 1-6 Brentford

Nottingham Forest 0-2 Leeds

SCTV15

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 3

25/08  23:10

Al Taawoun 0-0 Al Fayha

26/08  01:00

 Al Ettifaq 2-3 Al Nassr

Al Shabab 3-3 Al Riyadh

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn  