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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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CHUNG KẾT LƯỢT VỀ ASEAN CUP 2026
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26/08 20:00
|Việt Nam vs Thái Lan
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VTV6, FPT Play, TV360
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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27/08 02:00
|AEK Athens vs Levski Sofia
|Celje vs Slovan Bratislava
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On Sports
|Lyon vs Fenerbahce
|Viking vs Dinamo Zagreb
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On Sports+
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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26/08 23:45
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Rapid Wien vs Heart
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 2
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27/08 02:00
|Real Madrid vs Sociedad
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SCTV22, On Football
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2
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27/08 01:45
|Newcastle vs West Brom
|Bradford vs Burnley
|Tottenham vs Charlton
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SCTV15
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27/08 02:00
|Preston vs Everton
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
|
25/08 23:45
|Sabah Baku 5-2 H. Beer Sheva
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TV360
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26/08 02:00
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Bodo Glimt 3-0 NEC Nijmegen
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TV360
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LASK Linz 5-1 Celtic
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TV360
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
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26/08 02:00
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Valencia 0-1 Real Betis
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SCTV22, ON Football
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2
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26/08 01:00
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Cardiff City 1-2 Norwich
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26/08 01:30
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Doncaster Rovers 1-3 Middlesbrough
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26/08 01:45
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Barnsley 3-2 Crewe Alexandra
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Stevenage 0-3 Reading
|Southampton 1-4 West Ham
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Watford 1-5 Peterborough
|Sheffield Wed 0-2 Wolverhampton
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Fleetwood Town 4-0 Shrewsbury
|Stoke City 1-1 Hull City (pen 4-5)
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Blackpool 1-2 Lincoln City
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Blackburn Rovers 1-4 Sheffield United
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Cambridge United 0-1 Millwall
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Walsall 0-0 Leyton Orient (pen 5-6)
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Plymouth 2-4 Coventry City
|Ipswich Town 3-1 Leicester
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26/08 02:00
|Birmingham 1-6 Brentford
|Nottingham Forest 0-2 Leeds
|
SCTV15
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 3
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25/08 23:10
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Al Taawoun 0-0 Al Fayha
|
26/08 01:00
|Al Ettifaq 2-3 Al Nassr
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Al Shabab 3-3 Al Riyadh
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