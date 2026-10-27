Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 5

27/10  15:30

Lâm Đồng vs VPF CAND

FPT Play

27/10  17:00

Khánh Hòa vs Sài Gòn

FPT Play

Văn Hiến vs Phú Thọ

FPT Play

27/10  18:00

B.TP.HCM vs Cần Thơ

FPT Play

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4

28/10  02:45

Bradford vs Peterborough

28/10  03:00

 Fleetwood Town vs Arsenal

SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9

28/10  00:30

 Sassuolo vs Lazio

MyTV

28/10  02:45

 AS Roma vs Cagliari

MyTV
Torino vs Como

MyTV

CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/16

28/10  00:00

Hamburg vs E. Frankfurt

RW Essen vs RB Leipzig

Grossaspach vs Augsburg

Bochum vs Mainz

28/10  02:45

 Dortmund vs Werder Bremen

M’gladbach vs Karlsruher

FC Koln vs Union Berlin

Elversberg vs Darmstadt

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8

27/10  19:40

Abha vs Al Faisaly

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

27/10  17:00

Daejeon vs Vissel Kobe

Johor DT vs Port MTI FC

Kyoto vs Newcastle Jets

Shanghai Port vs CAHN

27/10  19:15

Beijing Guoan vs Jeonbuk

Ratchaburi vs Kashiwa Reysol

27/10  23:00

Shabab Al Ahli Dubai vs Esteghlal FC

28/10  01:15

Shamal vs Al Hilal

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2026/27 – VÒNG BẢNG


 

27/10  23:00

Al Seeb vs East Bengal

28/10  01:15

Al Shorta vs Al Hussein

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10

27/10  03:00

 Sevilla 2-0 Osasuna

On Football, SCTV15

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8

27/10  02:30

PSG 2-0 Lyon

ON Sports News

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 12

27/10  01:00

Copenhagen 1-1 Odense

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 9

27/10  01:45

 Santa Clara 1-2 Benfica

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2026/27 – VÒNG 9

26/10  23:00

 Besiktas 2-0 Istanbul Basaksehir

Rizespor 3-4 Trabzonspor

27/10  01:30

 Galatasaray 2-1 Fenerbahce