|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 5
|
27/10 15:30
|
Lâm Đồng vs VPF CAND
|
FPT Play
|
27/10 17:00
|
Khánh Hòa vs Sài Gòn
|
FPT Play
|
Văn Hiến vs Phú Thọ
|
FPT Play
|
27/10 18:00
|
B.TP.HCM vs Cần Thơ
|
FPT Play
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4
|
28/10 02:45
|
Bradford vs Peterborough
|
28/10 03:00
|Fleetwood Town vs Arsenal
|
SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9
|
28/10 00:30
|Sassuolo vs Lazio
|
MyTV
|
28/10 02:45
|AS Roma vs Cagliari
|
MyTV
|Torino vs Como
|
MyTV
|
CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/16
|
28/10 00:00
|
Hamburg vs E. Frankfurt
|RW Essen vs RB Leipzig
|
Grossaspach vs Augsburg
|
Bochum vs Mainz
|
28/10 02:45
|Dortmund vs Werder Bremen
|
M’gladbach vs Karlsruher
|
FC Koln vs Union Berlin
|
Elversberg vs Darmstadt
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8
|
27/10 19:40
|
Abha vs Al Faisaly
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
27/10 17:00
|
Daejeon vs Vissel Kobe
|
Johor DT vs Port MTI FC
|
Kyoto vs Newcastle Jets
|Shanghai Port vs CAHN
|
27/10 19:15
|
Beijing Guoan vs Jeonbuk
|
Ratchaburi vs Kashiwa Reysol
|
27/10 23:00
|
Shabab Al Ahli Dubai vs Esteghlal FC
|
28/10 01:15
|
Shamal vs Al Hilal
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2026/27 – VÒNG BẢNG
|
27/10 23:00
|
Al Seeb vs East Bengal
|
28/10 01:15
|
Al Shorta vs Al Hussein
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10
|
27/10 03:00
|Sevilla 2-0 Osasuna
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8
|
27/10 02:30
|
PSG 2-0 Lyon
|
ON Sports News
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 12
|
27/10 01:00
|
Copenhagen 1-1 Odense
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 9
|
27/10 01:45
|Santa Clara 1-2 Benfica
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2026/27 – VÒNG 9
|
26/10 23:00
|Besiktas 2-0 Istanbul Basaksehir
|
Rizespor 3-4 Trabzonspor
|
27/10 01:30
|Galatasaray 2-1 Fenerbahce