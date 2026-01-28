|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
ASEAN Club Championship 2025/26 - Vòng bảng
|
28/01
20:00
|
Selangor - Công An Hà Nội
|
FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
29/01
03:00
|
Benfica - Real Madrid
|
ON SPORTS +
|
Manchester City - Galatasaray
|
ON FOOTBALL
|
Napoli - Chelsea
|
TV 360
|
PSG - Newcastle
|
ON SPORTS NEWS
|
AEP Paphos - Slavia Prague
|
TV 360
|
Ajax - Olympiakos
|
TV 360
|
Arsenal - Kairat Almaty
|
TV 360
|
Ath.Bilbao - Sporting Lisbon
|
TV 360
|
Atletico Madrid - Bodo Glimt
|
TV 360
|
Barcelona - FC Copenhagen
|
TV 360
|
Club Brugge - Marseille
|
TV 360
|
Dortmund - Inter Milan
|
TV 360
|
E.Frankfurt - Tottenham
|
TV 360
|
Leverkusen - Villarreal
|
TV 360
|
Liverpool - FK Qarabag
|
TV 360
|
Monaco - Juventus
|
ON SPORTS
|
PSV - Bayern Munich
|
TV 360
|
Saint Gilloise - Atalanta
|
TV 360
|
|
VCK FUTSAL NAM CHÂU Á 2026 - VÒNG BẢNG
|
27/01
17:00
|
Việt Nam 5-4 Kuwait
|
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16
|
28/01
02:30
|
St. Pauli 1-1 RB Leipzig
|
TV 360
|
Werder Bremen 0-2 Hoffenheim
|
TV 360
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
28/01
03:00
|
Fiorentina 1-3 Como
|
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 2
|
28/01
03:45
|
Velez Sarsfield 2-1 Talleres
|
28/01
06:00
|
Gimnasia Mendoza - San Lorenzo
|
Huracan - Ind. Rivadavia
|
28/01
08:15
|
Atl. Tucuman - Central Cordoba
|
Newells Old Boys - Independiente