Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN Club Championship 2025/26 - Vòng bảng

28/01

20:00

Selangor - Công An Hà Nội

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

29/01

03:00

Benfica - Real Madrid

ON SPORTS +

Manchester City - Galatasaray

ON FOOTBALL

Napoli - Chelsea

TV 360

PSG - Newcastle

ON SPORTS NEWS

AEP Paphos - Slavia Prague

TV 360

Ajax - Olympiakos

TV 360

Arsenal - Kairat Almaty

TV 360

Ath.Bilbao - Sporting Lisbon

TV 360

Atletico Madrid - Bodo Glimt

TV 360

Barcelona - FC Copenhagen

TV 360

Club Brugge - Marseille

TV 360

Dortmund - Inter Milan

TV 360

E.Frankfurt - Tottenham

TV 360

Leverkusen - Villarreal

TV 360

Liverpool - FK Qarabag

TV 360

Monaco - Juventus

ON SPORTS

PSV - Bayern Munich

TV 360

Saint Gilloise - Atalanta

TV 360

VCK FUTSAL NAM CHÂU Á 2026 - VÒNG BẢNG

27/01

17:00

Việt Nam 5-4 Kuwait

 

VĐQG ĐỨC 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16

28/01

02:30

St. Pauli 1-1 RB Leipzig

TV 360

Werder Bremen 0-2 Hoffenheim

TV 360

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8

28/01

03:00

Fiorentina 1-3 Como

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 2

28/01

03:45

Velez Sarsfield 2-1 Talleres

28/01

06:00

Gimnasia Mendoza - San Lorenzo

Huracan - Ind. Rivadavia

28/01

08:15

Atl. Tucuman - Central Cordoba

Newells Old Boys - Independiente