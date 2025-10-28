Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9

29/10

00:30

Lecce - Napoli

ON FOOTBALL

29/10

02:45

Atalanta - AC Milan

ON FOOTBALL

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/8

29/10

02:45

Grimsby - Brentford

Wycombe - Fulham

29/10

03:00

Wrexham - Cardiff

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/16

29/10

00:30

E.Frankfurt - Dortmund

Heidenheim - Hamburg

Hertha Berlin - Elversberg

Wolfsburg - Holstein Kiel

29/10

02:45

Augsburg - Bochum

Cottbus - RB Leipzig

M’gladbach - Karlsruher

St. Pauli - Hoffenheim

VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 11

29/10

02:30

Sion - St Gallen

Thun - Winterthur

HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 10

29/10

02:30

Cesena - Carrarese

Empoli - Sampdoria

Frosinone - Entella

Palermo - Monza

Pescara - Avellino

Reggiana - Modena

COPA SUDAMERICANA 2025 – BÁN KẾT

29/10

07:30

Atletico Mineiro - Ind. del Valle

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

29/10

05:45

Charlotte - New York City

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8

27/10

18:00

Thép Xanh Nam Định 1-1 SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV360+4

27/10

19:15

Công an Hà Nội 1-0 Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10

28/10
03:00

 Real Betis 0-2 Atletico Madrid

SCTV 17

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 9

28/10
03:15

 Moreirense 1-2 Porto

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 - VÒNG 13

28/10
01:00

 Odense 1-4 Brondby

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 - VÒNG 28

28/10
01:00

 Brommapojkarna 0-2 GAIS

28/10
01:10

 Malmo 1-3 Hammarby

VĐQG ARGENTINA 2025/26 - VÒNG 13

28/10
02:00

 Barracas Central 1-3 Boca Juniors

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 - PLAY OFF

28/10
05:45

FC Cincinnati - Columbus Crew

28/10
08:00

Minnesota United FC - Seattle Sounders

VĐQG AUSTRAILIA 2025/26 - VÒNG 2

27/10
15:00

 Macarthur 2-1 Adelaide Utd