|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9
|
29/10
00:30
|
Lecce - Napoli
|
ON FOOTBALL
|
29/10
02:45
|
Atalanta - AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/8
|
29/10
02:45
|
Grimsby - Brentford
|
Wycombe - Fulham
|
29/10
03:00
|
Wrexham - Cardiff
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/16
|
29/10
00:30
|
E.Frankfurt - Dortmund
|
Heidenheim - Hamburg
|
Hertha Berlin - Elversberg
|
Wolfsburg - Holstein Kiel
|
29/10
02:45
|
Augsburg - Bochum
|
Cottbus - RB Leipzig
|
M’gladbach - Karlsruher
|
St. Pauli - Hoffenheim
|
VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 11
|
29/10
02:30
|
Sion - St Gallen
|
Thun - Winterthur
|
HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
29/10
02:30
|
Cesena - Carrarese
|
Empoli - Sampdoria
|
Frosinone - Entella
|
Palermo - Monza
|
Pescara - Avellino
|
Reggiana - Modena
|
COPA SUDAMERICANA 2025 – BÁN KẾT
|
29/10
07:30
|
Atletico Mineiro - Ind. del Valle
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
29/10
05:45
|
Charlotte - New York City
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8
|
27/10
18:00
|
Thép Xanh Nam Định 1-1 SHB Đà Nẵng
|
FPT Play, TV360+4
|
27/10
19:15
|
Công an Hà Nội 1-0 Công an TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10
|
28/10
|
Real Betis 0-2 Atletico Madrid
|
SCTV 17
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 9
|
28/10
|
Moreirense 1-2 Porto
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 - VÒNG 13
|
28/10
|
Odense 1-4 Brondby
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 - VÒNG 28
|
28/10
|
Brommapojkarna 0-2 GAIS
|
28/10
|
Malmo 1-3 Hammarby
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 - VÒNG 13
|
28/10
|
Barracas Central 1-3 Boca Juniors
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 - PLAY OFF
|
28/10
|
FC Cincinnati - Columbus Crew
|
28/10
|
Minnesota United FC - Seattle Sounders
|
VĐQG AUSTRAILIA 2025/26 - VÒNG 2
|
27/10
|
Macarthur 2-1 Adelaide Utd