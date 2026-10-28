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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|
GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 5
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28/10 15:30
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Long An vs Thái Nguyên
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FPT Play
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28/10 17:00
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TP.HCM vs Quy Nhơn
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FPT Play
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28/10 18:00
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Hưng Yên vs Huế
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FPT Play
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4
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29/10 02:30
|Man City vs Brighton
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SCTV22
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29/10 02:45
|Bournemouth vs Aston Villa
|Fulham vs Crystal Palace
|Sunderland vs Brentford
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29/10 03:00
|Liverpool vs Chelsea
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SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9
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29/10 00:30
|AC Milan vs Bologna
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MyTV
|Parma vs Udinese
|
MyTV
|Venezia vs Inter Milan
|
MyTV
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29/10 02:45
|Genoa vs Juventus
|
MyTV
|Monza vs Napoli
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MyTV
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CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/16
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29/10 00:00
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Dynamo Dresden vs Schalke 04
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Freiburg vs Wolfsburg
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Paderborn vs Stuttgart
|
Jeddeloh vs Hertha Berlin
|
29/10 02:45
|Leverkusen vs Nurnberg
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Hannover vs Kaiserslautern
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Holstein Kiel vs Hoffenheim
|Bayern Munich vs Magdeburg
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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29/10 06:30
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Charlotte vs Montreal
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Inter Miami vs Cincinnati
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New England vs New York RB
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New York City vs Atlanta FC
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Toronto FC vs DC. United
|
29/10 07:30
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Austin vs Real Salt Lake
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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28/10 17:00
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Gamba Osaka vs Buriram
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Kashima Antlers vs Pohang
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AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2026/27 – VÒNG BẢNG
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28/10 19:15
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Persib Bandung vs Melbourne Victory
|Thể Công vs FC Seoul
|
28/10 20:45
|
Gol Gohar vs Arkadag
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Nasaf Qarshi vs Al Kuwait
|
28/10 23:00
|
Al Jazira vs Al Muharraq
|
Al Nahda vs Al Rayyan
|
29/10 01:15
|
Al Faisaly Amman vs Al Taawon
|
Al Khalidiyah vs Al Wahda
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|
GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 5
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27/10 15:30
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Lâm Đồng 1-2 VPF CAND
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FPT Play
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27/10 17:00
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Khánh Hòa 0-1 Sài Gòn
|
FPT Play
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Văn Hiến 1-1 Phú Thọ
|
FPT Play
|
27/10 18:00
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B.TP.HCM vs Cần Thơ
|
FPT Play
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4
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28/10 02:45
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Bradford 2-0 Peterborough
|
28/10 03:00
|Fleetwood Town 1-1 Arsenal (pen 5-3)
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SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9
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28/10 00:30
|Sassuolo 2-6 Lazio
|
MyTV
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28/10 02:45
|AS Roma 4-3 Cagliari
|
MyTV
|Torino 1-2 Como
|
MyTV
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CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/16
|
28/10 00:00
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Hamburg 1-3 E. Frankfurt
|RW Essen 1-2 RB Leipzig
|
Grossaspach 2-4 Augsburg
|
Bochum 2-0 Mainz
|
28/10 02:45
|Dortmund 3-2 Werder Bremen
|
M’gladbach 2-0 Karlsruher
|
FC Koln 5-0 Union Berlin
|
Elversberg 0-2 Darmstadt
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8
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27/10 19:40
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Abha 0-1 Al Faisaly
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AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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27/10 17:00
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Daejeon 0-1 Vissel Kobe
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Johor DT 3-0 Port MTI FC
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Kyoto 5-2 Newcastle Jets
|Shanghai Port 2-3 CAHN
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27/10 19:15
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Beijing Guoan 2-2 Jeonbuk
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Ratchaburi 0-0 Kashiwa Reysol
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27/10 23:00
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Shabab Al Ahli Dubai 2-0 Esteghlal FC
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28/10 01:15
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Shamal 3-1 Al Hilal
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AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2026/27 – VÒNG BẢNG
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27/10 23:00
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Al Seeb 0-0 East Bengal
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28/10 01:15
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Al Shorta 1-1 Al Hussein