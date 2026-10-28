Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 5

28/10  15:30

Long An vs Thái Nguyên

FPT Play

28/10  17:00

TP.HCM vs Quy Nhơn

FPT Play

28/10  18:00

Hưng Yên vs Huế

FPT Play

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4

29/10  02:30

 Man City vs Brighton

SCTV22

29/10  02:45

 Bournemouth vs Aston Villa

Fulham vs Crystal Palace

Sunderland vs Brentford

29/10  03:00

 Liverpool vs Chelsea

SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9

29/10  00:30

 AC Milan vs Bologna

MyTV
Parma vs Udinese

MyTV
Venezia vs Inter Milan

MyTV

29/10  02:45

 Genoa vs Juventus

MyTV
Monza vs Napoli

MyTV

CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/16

29/10  00:00

Dynamo Dresden vs Schalke 04

Freiburg vs Wolfsburg

Paderborn vs Stuttgart

Jeddeloh vs Hertha Berlin

29/10  02:45

 Leverkusen vs Nurnberg

Hannover vs Kaiserslautern

Holstein Kiel vs Hoffenheim

Bayern Munich vs Magdeburg

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

29/10  06:30

Charlotte vs Montreal

Inter Miami vs Cincinnati

New England vs New York RB

New York City vs Atlanta FC

Toronto FC vs DC. United

29/10  07:30

Austin vs Real Salt Lake

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

28/10  17:00

Gamba Osaka vs Buriram

Kashima Antlers vs Pohang

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2026/27 – VÒNG BẢNG

28/10  19:15

Persib Bandung vs Melbourne Victory

Thể Công vs FC Seoul

28/10  20:45

Gol Gohar vs Arkadag

Nasaf Qarshi vs Al Kuwait

28/10  23:00

Al Jazira vs Al Muharraq

Al Nahda vs Al Rayyan

29/10  01:15

Al Faisaly Amman vs Al Taawon

Al Khalidiyah vs Al Wahda

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 5

27/10  15:30

Lâm Đồng 1-2 VPF CAND

FPT Play

27/10  17:00

Khánh Hòa 0-1 Sài Gòn

FPT Play

Văn Hiến 1-1 Phú Thọ

FPT Play

27/10  18:00

B.TP.HCM vs Cần Thơ

FPT Play

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4

28/10  02:45

Bradford 2-0 Peterborough

28/10  03:00

 Fleetwood Town 1-1 Arsenal (pen 5-3)

SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9

28/10  00:30

 Sassuolo 2-6 Lazio

MyTV

28/10  02:45

 AS Roma 4-3 Cagliari

MyTV
Torino 1-2 Como

MyTV

CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/16

28/10  00:00

Hamburg 1-3 E. Frankfurt

RW Essen 1-2 RB Leipzig

Grossaspach 2-4 Augsburg

Bochum 2-0 Mainz

28/10  02:45

 Dortmund 3-2 Werder Bremen

M’gladbach 2-0 Karlsruher

FC Koln 5-0 Union Berlin

Elversberg 0-2 Darmstadt

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8

27/10  19:40

Abha 0-1 Al Faisaly

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

27/10  17:00

Daejeon 0-1 Vissel Kobe

Johor DT 3-0 Port MTI FC

Kyoto 5-2 Newcastle Jets

Shanghai Port 2-3 CAHN

27/10  19:15

Beijing Guoan 2-2 Jeonbuk

Ratchaburi 0-0 Kashiwa Reysol

27/10  23:00

Shabab Al Ahli Dubai 2-0 Esteghlal FC

28/10  01:15

Shamal 3-1 Al Hilal

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2026/27 – VÒNG BẢNG

27/10  23:00

Al Seeb 0-0 East Bengal

28/10  01:15

Al Shorta 1-1 Al Hussein