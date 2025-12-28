Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 18

28/12
21:00

 Sunderland - Leeds

K+ SPORT 1

28/12
23:30

 Crystal Palace - Tottenham

K+ SPORT 1

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 17

28/12
18:30

 AC Milan - Verona

ON FOOTBALL

28/12
21:00

 Cremonese - Napoli

ON FOOTBALL

29/12
00:00

 Bologna - Sassuolo

ON FOOTBALL

29/12
02:45

 Atalanta - Inter Milan

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 16

28/12
22:30

 Arouca - Gil Vicente

 Casa Pia - Guimaraes Vitoria

29/12
01:00

 Braga - Benfica

29/12
03:30

 Sporting Lisbon - Rio Ave

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10

28/12
15:00

 Melbourne City - Perth Glory

AFCON 2025 – VÒNG BẢNG

28/12
19:30

Gabon - Mozambique

28/12
22:00

Guinea Xích Đạo - Sudan

29/12
00:30

Algeria - Burkina Faso

29/12
03:00

Bờ Biển NGà - Cameroon

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 18

27/12

19:30

Nottingham Forest 1-2 Manchester City

K+ SPORT 1

27/12

22:00

Arsenal 2-1 Brighton

K+ SPORT 1

Liverpool 2-1 Wolverhampton

K+ SPORT 2

Brentford 4-1 Bournemouth

K+ACTION

Burnley 0-0 Everton

K+LIFE

West Ham 0-1 Fulham

K+Live 1

28/12

00:30

Chelsea 2-1 Aston Villa

K+ SPORT 1

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 17

27/12

18:30

Parma 1-0 Fiorentina

ON FOOTBALL

27/12

21:00

Lecce 0-3 Como

ON FOOTBALL

Torino 1-2 Cagliari

28/12

00:00

Udinese 1-1 Lazio

ON FOOTBALL

28/12

02:45

Pisa 0-2 Juventus

ON FOOTBALL

28/12

01:30

Bari 1-1 Avellino

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11

27/12

20:00

Al Qadsiah 1-1 Damac

27/12

21:50

Al Nassr 3-0 Al Okhdood

28/12

00:30

Al Ittihad 2-0 Al Shabab

AFCON 2025 – VÒNG BẢNG

27/12

19:30

Benin 1-0 Botswana

27/12

22:00

Senegal 1-1 CHDC Congo

28/12

00:30

Uganda 1-1 Tanzania

28/12

03:00

Nigeria 3-2 Tunisia