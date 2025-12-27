Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 18
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU Trực tiếp
27/12/2025 03:00:00 Manchester United  1-0  Newcastle K+ SPORT 1
27/12/2025 19:30:00 Nottingham Forest  1-2  Manchester City K+ SPORT 1
27/12/2025 22:00:00 Liverpool - Wolves K+ SPORT 2
27/12/2025 22:00:00 Arsenal - Brighton K+ SPORT 1
27/12/2025 22:00:00 Brentford - Bournemouth K+ACTION
27/12/2025 22:00:00 Burnley - Everton K+LIFE
27/12/2025 22:00:00 West Ham - Fulham K+Live 1
28/12/2025 00:30:00 Chelsea - Aston Villa K+ SPORT 1
28/12/2025 21:00:00 Sunderland - Leeds K+ SPORT 1
28/12/2025 23:30:00 Crystal Palace - Tottenham K+ SPORT 1