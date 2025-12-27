Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 18
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|Trực tiếp
|27/12/2025 03:00:00
|Manchester United 1-0 Newcastle
|K+ SPORT 1
|27/12/2025 19:30:00
|Nottingham Forest 1-2 Manchester City
|K+ SPORT 1
|27/12/2025 22:00:00
|Liverpool - Wolves
|K+ SPORT 2
|27/12/2025 22:00:00
|Arsenal - Brighton
|K+ SPORT 1
|27/12/2025 22:00:00
|Brentford - Bournemouth
|K+ACTION
|27/12/2025 22:00:00
|Burnley - Everton
|K+LIFE
|27/12/2025 22:00:00
|West Ham - Fulham
|K+Live 1
|28/12/2025 00:30:00
|Chelsea - Aston Villa
|K+ SPORT 1
|28/12/2025 21:00:00
|Sunderland - Leeds
|K+ SPORT 1
|28/12/2025 23:30:00
|Crystal Palace - Tottenham
|K+ SPORT 1
