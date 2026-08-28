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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2
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29/08 02:00
|Crystal Palace - Man City
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3
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29/08 00:00
|Racing Santander - Elche
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SCTV15, On Football
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29/08 02:30
|Alaves - Villarreal
|
SCTV15, On Football
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2
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29/08 01:45
|AC Milan - Venezia
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1
|
29/08 01:30
|Bayern Munich - Stuttgart
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 01:45
|Lille - PSG
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 4
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28/08 22:50
|Al Riyadh - Neom SC
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28/08 23:00
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Al Fayha - Abha
|
29/08 01:00
|Al Nassr - Al Taawoun
|Al Khaleej - Al Hilal
|
NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – ĐẤU BÙ VÒNG 1
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28/08 01:30
|Celta Vigo 1-2 Osasuna
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On Sports News
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28/08 02:00
|Barcelona 2-0 Bilbao
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SCTV22, On Football
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2
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28/08 01:30
|Chelsea 2-0 Luton Town
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SCTV15, FPT Play
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28/08 02:00
|Fulham 3-0 AFC Wimbledon
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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27/08 23:00
|Ararat Armenia 1-0 Uni. Craiova
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Iberia 1-2 Jagiellonia Bialystok
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28/08 00:00
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Kauno Zalgiris 1-0 Besiktas
|
Lillestrom 2-1 Egnatia Rrogozhine
|
Salzburg 3-0 Mjallby
|
Omonia Nicosia 4-2 Sint Truidense
|
Viktoria Plzen 5-1 Crvena Zvezda
|
28/08 01:00
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CSKA Sofia 0-2 OFI Crete
|AGF Aarhus 1-3 Benfica
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Thun 2-2 Lech Poznan
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28/08 01:30
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Ferencvarosi 4-0 Trabzonspor
|
Anderlecht 3-0 Kairat Almaty
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