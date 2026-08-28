Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2

29/08  02:00

 Crystal Palace - Man City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3

29/08  00:00

 Racing Santander - Elche

SCTV15, On Football

29/08  02:30

 Alaves - Villarreal

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2

29/08  01:45

 AC Milan - Venezia

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1

29/08  01:30

 Bayern Munich - Stuttgart

 VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2

29/08  01:45

 Lille - PSG

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 4

28/08  22:50

 Al Riyadh - Neom SC

28/08  23:00

Al Fayha - Abha

29/08  01:00

 Al Nassr - Al Taawoun

Al Khaleej - Al Hilal

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 –  ĐẤU BÙ VÒNG 1

28/08  01:30

 Celta Vigo 1-2 Osasuna

On Sports News

28/08  02:00

 Barcelona 2-0 Bilbao

SCTV22, On Football

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2

28/08  01:30

 Chelsea 2-0 Luton Town

SCTV15, FPT Play

28/08  02:00

 Fulham 3-0 AFC Wimbledon

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

27/08  23:00

 Ararat Armenia 1-0 Uni. Craiova

Iberia 1-2 Jagiellonia Bialystok

28/08  00:00

Kauno Zalgiris 1-0 Besiktas

Lillestrom 2-1 Egnatia Rrogozhine

Salzburg 3-0 Mjallby

Omonia Nicosia 4-2 Sint Truidense

Viktoria Plzen 5-1 Crvena Zvezda

28/08  01:00

CSKA Sofia 0-2 OFI Crete

AGF Aarhus 1-3 Benfica

Thun 2-2 Lech Poznan

28/08  01:30

Ferencvarosi 4-0 Trabzonspor

Anderlecht 3-0 Kairat Almaty

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