Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/8

30/10

02:45

Arsenal - Brighton

Liverpool - Crystal Palace

Swansea - Manchester City

Wolverhampton - Chelsea

30/10

03:00

Newcastle - Tottenham

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9

30/10

00:30

Como - Verona

Juventus - Udinese

ON FOOTBALL

Roma - Parma

ON SPORTS +

30/10

02:45

Bologna - Torino

ON SPORTS +

Genoa - Cremonese

Inter Milan - Fiorentina

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 10

30/10

01:00

Le Havre - Brest

Lorient - PSG

ON SPORTS NEWS

Metz - Lens

Nice - Lille

ON SPORTS

30/10

03:05

Marseille - Angers

Nantes - Monaco

ON SPORTS

Paris FC - Lyon

ON SPORTS NEWS

Strasbourg - Auxerre

Toulouse - Rennes

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/16

30/10

00:00

FV Illertissen - Magdeburg

Greuther Furth - Kaiserslautern

Mainz - Stuttgart

Paderborn - Leverkusen

30/10

02:45

Darmstadt - Schalke 04

Dusseldorf - Freiburg

Koln - Bayern Munich

Union Berlin - Bielefeld

COPA LIBERTADORES 2025 – BÁN KẾT

30/10

07:30

Racing Club - Flamengo

VĐQG BRAZIL 2025 – ĐẤU BÙ VÒNG 12

30/10

05:00

Fluminense - Ceara

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

30/10

09:30

Los Angeles FC - Austin

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9

29/10

00:30

Lecce 0-1 Napoli

ON FOOTBALL

29/10

02:45

Atalanta 1-1 AC Milan

ON FOOTBALL

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/8

29/10

02:45

Grimsby 0-5 Brentford

Wycombe 1-1 Fulham (pen 4-5)

29/10

03:00

Wrexham 1-2 Cardiff

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/16

29/10

00:30

E.Frankfurt 1-1 Dortmund (pen 2-4)

Heidenheim 0-1 Hamburg

Hertha Berlin 3-0 Elversberg

Wolfsburg 0-1 Holstein Kiel

29/10

02:45

Augsburg 0-1 Bochum

Cottbus 1-4 RB Leipzig

M’gladbach 3-1 Karlsruher

St. Pauli 1-2 Hoffenheim

VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 11

29/10

02:30

Sion 3-2 St Gallen

Thun 3-0 Winterthur

HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 10

29/10

02:30

Cesena 2-1 Carrarese

Empoli 1-1 Sampdoria

Frosinone 4-0 Entella

Palermo 0-3 Monza

Pescara 1-1 Avellino

Reggiana 1-0 Modena

COPA SUDAMERICANA 2025 – BÁN KẾT

29/10

07:30

Atletico Mineiro - Ind. del Valle

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

29/10

05:45

Charlotte - New York City

King’s Cup Saudi Arabia - Vòng 1/8

29/10

01:00

Al Nassr 1-2 Al Ittihad