Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4

30/10  02:45

 Everton vs Newcastle

SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9

30/10  00:30

 Frosinone vs Lecce

MyTV

30/10  02:45

 Fiorentina vs Atalanta

MyTV

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 12

29/10  21:35

Al Khaleej vs Al Hazem

30/10  01:00

Al Nassr vs Al Kholood

Al Riyadh vs Al Qadisiya

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 5

28/10  15:30

Long An 1-1 Thái Nguyên

FPT Play

28/10  17:00

TPHCM 2-1 Quy Nhơn

FPT Play

28/10  18:00

Hưng Yên 4-1 Huế

FPT Play

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4

29/10  02:30

 Man City 2-2 Brighton (pen 4-3)

SCTV22

29/10  02:45

 Bournemouth 3-0 Aston Villa

Fulham 0-1 Crystal Palace

Sunderland 3-2 Brentford

29/10  03:00

 Liverpool 1-1 Chelsea (pen 6-5)

SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9

29/10  00:30

 AC Milan 2-4 Bologna

MyTV
Parma 0-0 Udinese

MyTV
Venezia 0-2 Inter Milan

MyTV

29/10  02:45

 Genoa 2-0 Juventus

MyTV
Monza 1-4 Napoli

MyTV

CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/16

29/10  00:00

Dynamo Dresden 2-0 Schalke 04

Freiburg 3-2 Wolfsburg

Paderborn 0-1 Stuttgart

Jeddeloh 0-2 Hertha Berlin

29/10  02:45

 Leverkusen 5-2 Nurnberg

Hannover 0-2 Kaiserslautern

Holstein Kiel 1-1 Hoffenheim (pen 4-3)

Bayern Munich 6-1 Magdeburg

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

29/10  06:30

Charlotte vs Montreal

Inter Miami vs Cincinnati

New England vs New York RB

New York City vs Atlanta FC

Toronto FC vs DC. United

29/10  07:30

Austin vs Real Salt Lake

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

28/10  17:00

Gamba Osaka 1-1 Buriram

Kashima Antlers 3-0 Pohang

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2026/27 – VÒNG BẢNG

28/10  19:15

Persib Bandung 2-0 Melbourne Victory

Thể Công 0-5 FC Seoul

28/10  20:45

Gol Gohar 0-0 Arkadag

Nasaf Qarshi 0-1 Al Kuwait

28/10  23:00

Al Jazira 4-2 Al Muharraq

Al Nahda 1-4 Al Rayyan

29/10  01:15

Al Faisaly Amman 0-2 Al Taawon

Al Khalidiyah 1-2 Al Wahda