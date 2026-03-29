Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

30/03
02:00

Colombia  - Pháp

VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 7

30/03
04:30

Atl Paranaense - Botafogo

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 32

29/03
19:00

Eibar - Las Palmas

29/03
21:15

Cultural Leonesa - Andorra

29/03
23:30

Zaragoza - Santander

30/03
02:00

Almeria - Real Sociedad B

HẠNG 2 NGA 2025/26 – VÒNG 32

29/03
19:00

Chayka Peschanokopskoye - FK Chelyabinsk

29/03
20:30

Chernomorets Novorossiysk - Rotor Volgograd

29/03
21:00

Arsenal Tula - Sokol Saratov

29/03
23:00

Rodina Moscow - Ural Sverdlo-k Oblast

VĐQG COLOMBIA 2026 – VÒNG 14

30/03
04:10

Internacional de Bogota - Junior Barranquilla

30/03
06:30

Deportivo Pasto - Atletico Nacional

30/03
08:30

Llaneros SA - Once Caldas

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CFA CHINA TEAM 2026

28/03

14:00

U23 Việt Nam 0-1 U23 Thái Lan

28/03

18:35

U23 Trung Quốc 1-1 U23 Triều Tiên

GIAO HỮU QUỐC TẾ FIFA DAYS

28/03

21:00

Hàn Quốc 0-4 Bờ Biển Ngà

28/03

23:00

Senegal 2-0 Peru

29/03

00:00

Scotland 0-1 Nhật Bản

Canada 2-2 Iceland

Hungary 1-0 Slovenia

29/03

02:30

Mỹ 2-5 Bỉ

29/03

08:00

Mexico - Bồ Đào Nha

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 32

28/03

20:00

AD Ceuta 2-1 Cadiz

28/03

22:15

Granada 4-2 Huesca

Valladolid 0-1 Burgos

29/03

00:30

Malaga 0-0 Leganes

29/03

03:00

Albacete 1-1 Castellon

Sporting Gijon 1-1 Deportivo

VĐQG COLOMBIA 2026 – VÒNG 14

29/03

04:00

Cucuta 1-0 Boyaca Chico

29/03

06:10

Deportes Tolima - Jaguares

29/03

08:20

Deportivo Cali - Deportivo Pereira

VĐQG NHẬT BẢN 2026 – ĐẤU BÙ VÒNG 5

28/03

12:00

 Machida Zelvia 1-1 Kawasaki (pen 3-1)

VĐQG HÀN QUỐC 2026 – ĐẤU BÙ VÒNG 2

28/03

13:00

Pohang Steelers 1-0 Gangwon