|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 18:30
|Liverpool vs Nottingham
|
FPT Play
|
29/08 21:00
|Coventry vs Hull City
|
FPT Play
|Bournemouth vs Everton
|
FPT Play
|
29/08 23:30
|Tottenham vs Newcastle
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3
|
29/08 22:00
|Levante vs Real Betis
|
SCTV15, On Football
|
30/08 00:00
|Real Sociedad vs Espanyol
|
SCTV15, On Football
|
30/08 02:30
|Sevilla vs Atletico Madrid
|
SCTV15, On Football
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 23:30
|Fiorentina vs Frosinone
|
ON Sports
|
Monza vs Udinese
|
ON Sports
|Sassuolo vs Torino
|
ON Sports
|
30/08 01:45
|Juventus vs Parma
|
ON Sports
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1
|
29/08 20:30
|
Cologne vs Hoffenheim
|RB Leipzig vs Monchengladbach
|Elversberg vs Leverkusen
|
Union Berlin vs Frankfurt
|
Mainz 05 vs Paderborn
|
29/08 23:30
|Dortmund vs Hamburger
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 22:15
|Strasbourg vs Lens
|
ON Sports, ON Football, ON Plus
|
30/08 01:45
|
Lorient vs Troyes
|
VTVcab, ON Sports
|
Brest vs Toulouse
|
VTVcab, ON Sports
|
Lyon vs Le Havre
|
ON Football, ON Plus
|
Auxerre vs Angers
|
VTVcab, ON Sports
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
|
30/08 06:30
|
Inter Miami vs Montreal
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 02:00
|Crystal Palace 1-4 Man City
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3
|
29/08 00:00
|Racing Santander 3-2 Elche
|
SCTV15, On Football
|
29/08 02:30
|Alaves 1-0 Villarreal
|
SCTV15, On Football
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 01:45
|AC Milan 2-0 Venezia
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1
|
29/08 01:30
|Bayern Munich 5-1 Stuttgart
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 01:45
|Lille 2-2 PSG
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 4
|
28/08 22:50
|Al Riyadh 1-0 Neom SC
|
28/08 23:00
|
Al Fayha 3-2 Abha
|
29/08 01:00
|Al Nassr 2-1 Al Taawoun
|Al Khaleej 1-5 Al Hilal
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