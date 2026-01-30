|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21
31/01
03:00
Espanyol - Alaves
SCTV 15
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18
31/01
Cologne - Wolfsburg
TV 360
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23
31/01
Lazio - Genoa
ON FOOTBALL
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20
31/01
Lens - Le Havre
ON SPORTS NEWS
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 21
31/01
NAC Breda - Twente
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 20
31/01
Guimaraes Vitoria - Moreirense
31/12
LaLouviere - KAA Gent
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 30
31/01
Bristol City - Derby
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 15
30/01
Wellington Phoenix - Melbourne City
30/01
Adelaide Utd - Macarthur
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 19
30/01
Al Taawoun - Al Okhdood
30/01
NEOM - Damac
31/01
Al Kholood - Al Nassr
VCK Futsal châu Á 2026 - Bảng B
29/01
13:00
Việt Nam 2-0 Lebanon
VTV7, TV360
ASEAN Club Championship 2025/26 - Bảng B
29/01
19:30
Nam Định 3-0 Lion City Sailors
FPT Play
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
30/01
03:00
Aston Villa 3-2 RB Salzburg
TV 360
Nottingham Forest 4-0 Ferencvarosi
ON FOOTBALL
Panathinaikos 1-1 Roma
ON SPORTS NEWS
Real Betis 2-1 Feyenoord
TV 360
Basel 0-1 Viktoria Plzen
TV 360
Celtic 4-2 Utrecht
TV 360
Crvena Zvezda 1-1 Celta Vigo
ON SPORTS +
FCSB 1-1 Fenerbahce
TV 360
Go Ahead Eagles 0-0 Braga
TV 360
Lille 1-0 Freiburg
ON SPORTS
Ludogorets Razgrad 1-0 Nice
TV 360
Lyon 4-2 PAOK Saloniki
TV 360
Maccabi Tel Aviv 0-3 Bologna
TV 360
Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb
TV 360
FC Porto 3-1 G.Rangers
TV 360
Racing Genk 2-1 Malmo
TV 360
Sturm Graz 1-0 Brann
TV 360
Stuttgart 3-2 Young Boys
TV 360