Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9
31/10
Cagliari - Sassuolo
ON FOOTBALL
31/10
Pisa - Lazio
ON FOOTBALL
VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
30/10
KuPS - Gnistan Helsinki
Inter Turku - Seinajoen JK
31/10
Ilves Tampere - HJK Helsinki
VĐQG THỤY SĨ 2025/26 – VÒNG 11
31/10
Grasshopper - Young Boys
Lugano -Luzern
COPA LIBERTADORES 2025/26 – BÁN KẾT
31/10
Palmeiras - LDU Quito
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7
30/10
Damac - Al Fateh
31/10
Al Ahli - Al Riyadh
Al Kholood - NEOM
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/8
30/10
02:45
Arsenal 2-0 Brighton
Liverpool 0-3 Crystal Palace
Swansea 1-3 Manchester City
Wolverhampton 3-4 Chelsea
30/10
03:00
Newcastle 2-0 Tottenham
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9
30/10
00:30
Como 3-1 Verona
Juventus 3-1 Udinese
|
ON FOOTBALL
Roma 2-1 Parma
|
ON SPORTS +
30/10
02:45
Bologna 0-0 Torino
ON SPORTS +
Genoa 0-2 Cremonese
Inter Milan 3-0 Fiorentina
|
ON FOOTBALL
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 10
30/10
01:00
Le Havre 1-0 Brest
Lorient 1-1 PSG
|
|
|
|
ON SPORTS
30/10
03:05
Marseille 2-2 Angers
Nantes 3-5 Monaco
|
ON SPORTS
Paris FC 3-3 Lyon
ON SPORTS NEWS
Strasbourg 3-0 Auxerre
Toulouse 2-2 Rennes
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/16
30/10
00:00
FV Illertissen 0-3 Magdeburg
Greuther Furth 0-1 Kaiserslautern
Mainz 0-2 Stuttgart
Paderborn 2-4 Leverkusen
30/10
02:45
Darmstadt 4-0 Schalke 04
Dusseldorf 1-3 Freiburg
Koln 1-4 Bayern Munich
Union Berlin 2-1 Bielefeld
COPA LIBERTADORES 2025 – BÁN KẾT
30/10
07:30
Racing Club - Flamengo
VĐQG BRAZIL 2025 – ĐẤU BÙ VÒNG 12
30/10
05:00
Fluminense - Ceara
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
30/10
09:30
Los Angeles FC - Austin