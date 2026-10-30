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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6
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30/10 17:00
|Thanh Hóa vs Hà Tĩnh
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FPT Play
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30/10 18:00
|Bắc Ninh vs HAGL
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FPT Play
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30/10 19:15
|Hà Nội FC vs Ninh Bình
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11
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31/10 03:00
|Villarreal vs Espanyol
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On Football, SCTV15
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8
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31/10 02:30
|Elversberg vs Mainz 05
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9
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31/10 01:00
|Le Havre vs PSG
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ON Sports News
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Nice vs Rennes
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ON Sports+
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31/10 03:05
|Lille vs Lens
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ON Sports News
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4
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30/10 02:45
|Everton 3-1 Newcastle
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SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9
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30/10 00:30
|Frosinone 5-1 Lecce
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MyTV
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30/10 02:45
|Fiorentina 2-2 Atalanta
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MyTV
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 12
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29/10 21:35
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Al Khaleej 4-2 Al Hazem
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30/10 01:00
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Al Nassr 5-3 Al Kholood
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Al Riyadh 0-6 Al Qadisiya
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