Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

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KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6

30/10  17:00

 Thanh Hóa vs Hà Tĩnh

FPT Play

30/10  18:00

 Bắc Ninh vs HAGL

FPT Play

30/10  19:15

 Hà Nội FC vs Ninh Bình

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11

31/10  03:00

 Villarreal vs Espanyol

On Football, SCTV15

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8

31/10  02:30

 Elversberg vs Mainz 05

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9

31/10  01:00

 Le Havre vs PSG

ON Sports News

Nice vs Rennes

ON Sports+

31/10  03:05

 Lille vs Lens

ON Sports News

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4

30/10  02:45

 Everton 3-1 Newcastle

SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9

30/10  00:30

 Frosinone 5-1 Lecce

MyTV

30/10  02:45

 Fiorentina 2-2 Atalanta

MyTV

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 12

29/10  21:35

Al Khaleej 4-2 Al Hazem

30/10  01:00

Al Nassr 5-3 Al Kholood

Al Riyadh 0-6 Al Qadisiya