|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
SIÊU CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM
|
30/08 18:00
|
Công An Hà Nội vs Công An TPHCM
|
FPT Play, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2
|
30/08 20:00
|Sunderland vs Fulham
|
FPT Play
|Chelsea vs Brighton
|
FPT Play
|Leeds vs Brentford
|
FPT Play
|
30/08 22:30
|Man United vs Ipswich
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3
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30/08 22:00
|Real Madrid vs Malaga
|
SCTV15, On Football
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31/08 00:30
|Deportivo vs Valencia
|
SCTV15, On Football
|
31/08 02:30
|Celta Vigo vs Bilbao
|
SCTV15, On Football
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2
|
30/08 23:30
|
Napoli vs Como
|
VTV Cab
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31/08 01:45
|Cagliari vs Inter Milan
|
VTV Cab
|Lazio vs Genoa
|
VTV Cab
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1
|
30/08 20:30
|Freiburg vs Werder Bremen
|
30/08 22:30
|Augsburg vs Schalke 04
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2
|
30/08 20:00
|Paris FC vs Nice
|
On Sports News
|
30/08 22:15
|Rennes vs Le Mans
|
On Sports News
|
31/08 01:45
|AS Monaco vs Marseille
|
On Sports News
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 18:30
|Liverpool 2-2 Nottingham
|
FPT Play
|
29/08 21:00
|Coventry 0-1 Hull City
|
FPT Play
|Bournemouth 1-1 Everton
|
FPT Play
|
29/08 23:30
|Tottenham 0-2 Newcastle
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3
|
29/08 22:00
|Levante 5-2 Real Betis
|
SCTV15, On Football
|
30/08 00:00
|Real Sociedad 2-1 Espanyol
|
SCTV15, On Football
|
30/08 02:30
|Sevilla 1-3 Atletico Madrid
|
SCTV15, On Football
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 23:30
|Fiorentina 0-3 Frosinone
|
ON Sports
|
Monza 2-3 Udinese
|
ON Sports
|Sassuolo 2-1 Torino
|
ON Sports
|
30/08 01:45
|Juventus 2-0 Parma
|
ON Sports
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1
|
29/08 20:30
|
Cologne 3-2 Hoffenheim
|RB Leipzig 3-0 Monchengladbach
|Elversberg 3-2 Leverkusen
|
Union Berlin 3-3 Frankfurt
|
Mainz 05 0-0 Paderborn
|
29/08 23:30
|Dortmund 2-0 Hamburger
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 22:15
|Strasbourg 2-1 Lens
|
ON Sports, ON Football, ON Plus
|
30/08 01:45
|
Lorient 1-2 Troyes
|
VTVcab, ON Sports
|
Brest 2-2 Toulouse
|
VTVcab, ON Sports
|
Lyon 1-1 Le Havre
|
ON Football, ON Plus
|
Auxerre 1-2 Angers
|
VTVcab, ON Sports
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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30/08 06:30
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Inter Miami vs Montreal
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