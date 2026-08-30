Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

SIÊU CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM

30/08  18:00

Công An Hà Nội vs Công An TPHCM

FPT Play, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2

30/08  20:00

 Sunderland vs Fulham

FPT Play
Chelsea vs Brighton

FPT Play
Leeds vs Brentford

FPT Play

30/08  22:30

 Man United vs Ipswich

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3

30/08  22:00

 Real Madrid vs Malaga

SCTV15, On Football

31/08  00:30

 Deportivo vs Valencia

SCTV15, On Football

31/08  02:30

 Celta Vigo vs Bilbao

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2

30/08  23:30

Napoli vs Como

VTV Cab

31/08  01:45

 Cagliari vs Inter Milan

VTV Cab
Lazio vs Genoa

VTV Cab

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1

30/08  20:30

 Freiburg vs Werder Bremen

30/08  22:30

 Augsburg vs Schalke 04

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2

30/08  20:00

 Paris FC vs Nice

On Sports News

30/08  22:15

 Rennes vs Le Mans

On Sports News

31/08  01:45

 AS Monaco vs Marseille

On Sports News

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2

29/08  18:30

 Liverpool 2-2 Nottingham

FPT Play

29/08  21:00

 Coventry 0-1 Hull City

FPT Play
Bournemouth 1-1 Everton

FPT Play

29/08  23:30

 Tottenham 0-2 Newcastle

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3

29/08  22:00

 Levante 5-2 Real Betis

SCTV15, On Football

30/08  00:00

 Real Sociedad 2-1 Espanyol

SCTV15, On Football

30/08  02:30

 Sevilla 1-3 Atletico Madrid

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2

29/08  23:30

 Fiorentina 0-3 Frosinone

ON Sports

Monza 2-3 Udinese

ON Sports
Sassuolo 2-1 Torino

ON Sports

30/08  01:45

 Juventus 2-0 Parma

ON Sports

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1

29/08  20:30

Cologne 3-2 Hoffenheim

RB Leipzig 3-0 Monchengladbach

Elversberg 3-2 Leverkusen

Union Berlin 3-3 Frankfurt

Mainz 05 0-0 Paderborn

29/08  23:30

 Dortmund 2-0 Hamburger

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2

29/08  22:15

 Strasbourg 2-1 Lens

ON Sports, ON Football, ON Plus

30/08  01:45

Lorient 1-2 Troyes

VTVcab, ON Sports

Brest 2-2 Toulouse

VTVcab, ON Sports

Lyon 1-1 Le Havre

ON Football, ON Plus

Auxerre 1-2 Angers

VTVcab, ON Sports

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

30/08  06:30

Inter Miami vs Montreal

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