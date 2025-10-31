Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 9

31/11

17:00

Hoàng Anh Gia Lai - Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

31/11

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội FC

FPT Play, TV 360+9

31/11

19:15

Công an Hà Nội  - PVF-CAND

FPT Play, TV 360+10

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11

01/11

03:00

Getafe - Girona

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 9

01/11

02:30

Augsburg - Dortmund

TV 360

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 11

01/11

02:00

PSV Eindhoven - Sittard

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 10

01/11

03:15

Sporting Lisbon - Alverca

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 11

01/11

00:00

Istanbul Basaksehir - Kocaelispor

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 14

31/10

23:00

CSKA Moscow - Nizhny Novgorod

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 13

01/11

03:00

Wrexham - Coventry

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9

31/10  
00:30

Cagliari 1-2 Sassuolo

ON FOOTBALL

31/10  
02:45

Pisa 0-0 Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

30/10  
23:00

KuPS 1-1 Gnistan Helsinki

Inter Turku 2-2 Seinajoen JK

31/10  
00:00

Ilves Tampere 3-1 HJK Helsinki

VĐQG THỤY SĨ 2025/26 – VÒNG 11

31/10  
02:30

Grasshopper 3-3 Young Boys

Lugano 2-0 Luzern

COPA LIBERTADORES 2025/26 – BÁN KẾT

31/10  
07:30

Palmeiras - LDU Quito

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7

30/10  
22:55

Damac 1-1 Al Fateh

31/10  
00:30

Al Ahli 1-1 Al Riyadh

Al Kholood 2-3 NEOM