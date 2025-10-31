|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 9
|
31/11
17:00
|
Hoàng Anh Gia Lai - Thép Xanh Nam Định
|
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
31/11
18:00
|
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội FC
|
FPT Play, TV 360+9
|
31/11
19:15
|
Công an Hà Nội - PVF-CAND
|
FPT Play, TV 360+10
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11
|
01/11
03:00
|
Getafe - Girona
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 9
|
01/11
02:30
|
Augsburg - Dortmund
|
TV 360
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 11
|
01/11
02:00
|
PSV Eindhoven - Sittard
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 10
|
01/11
03:15
|
Sporting Lisbon - Alverca
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 11
|
01/11
00:00
|
Istanbul Basaksehir - Kocaelispor
|
VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 14
|
31/10
23:00
|
CSKA Moscow - Nizhny Novgorod
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 13
|
01/11
03:00
|
Wrexham - Coventry
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 9
|
31/10
|
Cagliari 1-2 Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
31/10
|
Pisa 0-0 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
30/10
|
KuPS 1-1 Gnistan Helsinki
|
Inter Turku 2-2 Seinajoen JK
|
31/10
|
Ilves Tampere 3-1 HJK Helsinki
|
VĐQG THỤY SĨ 2025/26 – VÒNG 11
|
31/10
|
Grasshopper 3-3 Young Boys
|
Lugano 2-0 Luzern
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – BÁN KẾT
|
31/10
|
Palmeiras - LDU Quito
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7
|
30/10
|
Damac 1-1 Al Fateh
|
31/10
|
Al Ahli 1-1 Al Riyadh
|
Al Kholood 2-3 NEOM