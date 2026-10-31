Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6

31/10  18:00

 Hải Phòng vs Đồng Nai

FPT Play
Nam Định vs Thể Công

FPT Play
SLNA vs CAHN

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9

31/10  19:30

 Chelsea vs Manchester United

FPT Play

31/10  22:00

Bournemouth vs Leeds

FPT Play

Brentford vs Nottingham

FPT Play
Coventry vs Sunderland

FPT Play
Hull City vs Ipswich

FPT Play
Manchester City vs Brighton

FPT Play

01/11  00:30

 Tottenham vs Crystal Palace

FPT Play

01/11  03:00

 Aston Villa vs Fulham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11

31/10  20:00

 Levante vs Atletico Madrid

On Football

31/10  22:15

Vallecano vs Celta Vigo

On Football

01/11  00:30

Real Betis vs Malaga

On Football

01/11  03:00

 Barcelona vs Alaves

On Football

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8

31/10  21:30

 Augsburg vs Freiburg

Leverkusen vs Stuttgart

Monchengladbach vs Paderborn

Schalke 04 vs RB Leipzig

Werder Bremen vs Hoffenheim

01/11  00:30

 Bayern Munich vs Dortmund

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10

31/10  21:00

 Bologna vs Monza

MyTV

01/11  00:00

 Udinese vs AS Roma

MyTV

01/11  02:45

 AC Milan vs Inter Milan

MyTV

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9

01/11  02:45

Troyes vs Le Mans

ON Sports+

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6

30/10  17:00

 Thanh Hóa 1-1 Hà Tĩnh

FPT Play

30/10  18:00

 Bắc Ninh 1-0 HAGL

FPT Play

30/10  19:15

 Hà Nội FC 2-1 Ninh Bình

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11

31/10  03:00

 Villarreal 0-1 Espanyol

On Football, SCTV15

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8

31/10  02:30

 Elversberg 4-1 Mainz 05

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9

31/10  01:00

 Le Havre 1-5 PSG

ON Sports News

Nice 5-2 Rennes

ON Sports+

31/10  03:05

 Lille 1-0 Lens

ON Sports News