Lịch thi đấu Vòng loại Asian Cup 2027 – Lượt trận cuối

Ngày - Giờ

Trận đấu

Bảng

Trực tiếp

31/03/26

16:00

Pakistan

Myanmar

E

31/03/26

 17:30

Đài Loan (Trung Quốc)

Sri Lanka

D

31/03/26

 17:30

Maldives

Timor Leste

A

31/03/26

 19:00

Nepal

Lào

F

31/03/26

 19:00

Singapore

Bangladesh

C

31/03/26

 19:00

Việt Nam

Malaysia

F

VTV5, VTV Cần Thơ, FPT Play

31/03/26

 19:30

Bhutan

Brunei

B

31/03/26

 19:30

Ấn Độ

Hong Kong

C

31/03/26

 19:30

Thái Lan

Turkmenistan

D

31/03/26

 21:00

Lebanon

Yemen

B

31/03/26

 21:00

Tajikistan

Philippines

A

31/03/26

 22:30

Syria

Afghanistan

E

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CFA TEAM CHINA CUP 2026

31/03

14:00

U23 Thái Lan - U23 Triều Tiên

 

31/03

18:35

U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc

 

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – PLAY OFF KHU VỰC CHÂU ÂU

01/04

01:45

Bosnia Herzegovina - Italia

Czech - Đan Mạch

Kosovo - Thổ Nhĩ Kỳ

Thụy Điển - Ba Lan

PLAY OFF VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026

01/04

04:00

CHDC Congo - Jamaica

01/04

10:00

Iraq - Bolivia

UEFA NATIONS LEAGUE – PLAY OFF

31/03

23:00

Latvia - Gibraltar

Luxembourg - Malta

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

31/03

23:00

Na Uy - Thụy Sỹ

01/04

00:00

Hungary - Hy Lạp

Nga - Mali

01/04

01:30

Scotland - Bờ Biển Ngà

Algeria - Uruguay

01/04

01:45

Áo - Hàn Quốc

Hà Lan - Ecuador

Slovakia - Romania

Anh - Nhật Bản

Wales - Bắc Ireland

Ireland - Bắc Macedonia

01/04

02:00

Tây Ban Nha - Ai Cập

01/04

06:00

Mỹ - Bồ Đào Nha

01/04

06:15

Argentina - Zambia

01/04

07:00

Brazil - Croatia

01/04

08:00

Mexico - Bỉ

GIẢI GIAO HỮU FIFA SERIES 2026

31/03

13:00

Cameroon - China

31/03

16:10

Australia - Curacao

31/03

18:00

Kazakhstan - Comoros