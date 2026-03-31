Lịch thi đấu Vòng loại Asian Cup 2027 – Lượt trận cuối
|
Ngày - Giờ
|
Trận đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
31/03/26
16:00
|
Pakistan
|
Myanmar
|
E
|
31/03/26
17:30
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
Sri Lanka
|
D
|
31/03/26
17:30
|
Maldives
|
Timor Leste
|
A
|
31/03/26
19:00
|
Nepal
|
Lào
|
F
|
31/03/26
19:00
|
Singapore
|
Bangladesh
|
C
|
31/03/26
19:00
|
Việt Nam
|
Malaysia
|
F
|
VTV5, VTV Cần Thơ, FPT Play
|
31/03/26
19:30
|
Bhutan
|
Brunei
|
B
|
31/03/26
19:30
|
Ấn Độ
|
Hong Kong
|
C
|
31/03/26
19:30
|
Thái Lan
|
Turkmenistan
|
D
|
31/03/26
21:00
|
Lebanon
|
Yemen
|
B
|
31/03/26
21:00
|
Tajikistan
|
Philippines
|
A
|
31/03/26
22:30
|
Syria
|
Afghanistan
|
E
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CFA TEAM CHINA CUP 2026
|
31/03
14:00
|
U23 Thái Lan - U23 Triều Tiên
|
|
31/03
18:35
|
U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc
|
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – PLAY OFF KHU VỰC CHÂU ÂU
|
01/04
01:45
|
Bosnia Herzegovina - Italia
|
Czech - Đan Mạch
|
Kosovo - Thổ Nhĩ Kỳ
|
Thụy Điển - Ba Lan
|
PLAY OFF VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026
|
01/04
04:00
|
CHDC Congo - Jamaica
|
01/04
10:00
|
Iraq - Bolivia
|
UEFA NATIONS LEAGUE – PLAY OFF
|
31/03
23:00
|
Latvia - Gibraltar
|
Luxembourg - Malta
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
|
31/03
23:00
|
Na Uy - Thụy Sỹ
|
01/04
00:00
|
Hungary - Hy Lạp
|
Nga - Mali
|
01/04
01:30
|
Scotland - Bờ Biển Ngà
|
Algeria - Uruguay
|
01/04
01:45
|
Áo - Hàn Quốc
|
Hà Lan - Ecuador
|
Slovakia - Romania
|
Anh - Nhật Bản
|
Wales - Bắc Ireland
|
Ireland - Bắc Macedonia
|
01/04
02:00
|
Tây Ban Nha - Ai Cập
|
01/04
06:00
|
Mỹ - Bồ Đào Nha
|
01/04
06:15
|
Argentina - Zambia
|
01/04
07:00
|
Brazil - Croatia
|
01/04
08:00
|
Mexico - Bỉ
|
GIẢI GIAO HỮU FIFA SERIES 2026
|
31/03
13:00
|
Cameroon - China
|
31/03
16:10
|
Australia - Curacao
|
31/03
18:00
|
Kazakhstan - Comoros