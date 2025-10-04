Lịch thi đấu bóng đá hôm nay – 04/10/2025

Ngoại hạng Anh – Vòng 7

Thời gian Trận đấu Kênh phát sóng
18h30 - 4/10 Leeds United vs Tottenham K+Sport1
21h00 - 4/10 MU vs Sunderland K+Sport1
21h00 - 4/10 Arsenal vs West Ham K+Sport2
23h30 - 4/10 Chelsea vs Liverpool K+Sport1

La Liga – Vòng 8

Thời gian Trận đấu Kênh phát sóng
19h00 - 4/10 Real Oviedo vs Levante SCTV 15
21h15 - 4/10 Girona vs Valencia SCTV 15
23h30 - 4/10 Athletic Club vs Mallorca SCTV 15
02h00 - 5/10 Real Madrid vs Villarreal SCTV 15

Serie A – Vòng 6

Thời gian Trận đấu Kênh phát sóng
20h00 - 4/10 Lazio vs Torino ON Football
20h00 - 4/10 Parma vs Lecce ON Sports+
23h00 - 4/10 Inter vs Cremonese
01h45 - 5/10 Atalanta vs Como 1907

Bundesliga – Vòng 6

Thời gian Trận đấu Kênh phát sóng
20h30 - 4/10 Bremen vs St. Pauli TV360
20h30 - 4/10 Dortmund vs RB Leipzig TV360
20h30 - 4/10 Augsburg vs Wolfsburg TV360
20h30 - 4/10 Leverkusen vs Union Berlin TV360
23h30 - 4/10 E.Frankfurt vs Munich TV360

Ligue 1 – Vòng 7

Thời gian Trận đấu Kênh phát sóng
22h00 - 4/10 Metz vs Marseille ON Sports News
00h00 - 5/10 Brest vs Nantes
02h05 - 5/10 Auxerre vs Lens

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 6

03/10

17:00

HAGL 1-1 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

03/10

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1 PVF-CAND

FPT Play, TV360+9

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 7

04/10

02:00

Bournemouth 3-1 Fulham

K+SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 8

04/10

02:00

Osasuna 2-1 Getafe

SCTV 22

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 6

04/10

01:45

Verona 0-1 Sassuolo

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 6

04/10

01:30

Hoffenheim 0-1 Koln

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 7

04/10

01:45

Paris FC 2-0 Lorient

ON SPORTS NEWS

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 33

03/10

17:00

Shonan Bellmare 0-1 Tokyo Verdy

VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 32

03/10

12:00

Jeju 1-1 Jeonbuk Hyundai