Lịch thi đấu bóng đá hôm nay – 04/10/2025
Ngoại hạng Anh – Vòng 7
|Thời gian
|Trận đấu
|Kênh phát sóng
|18h30 - 4/10
|Leeds United vs Tottenham
|K+Sport1
|21h00 - 4/10
|MU vs Sunderland
|K+Sport1
|21h00 - 4/10
|Arsenal vs West Ham
|K+Sport2
|23h30 - 4/10
|Chelsea vs Liverpool
|K+Sport1
La Liga – Vòng 8
|Thời gian
|Trận đấu
|Kênh phát sóng
|19h00 - 4/10
|Real Oviedo vs Levante
|SCTV 15
|21h15 - 4/10
|Girona vs Valencia
|SCTV 15
|23h30 - 4/10
|Athletic Club vs Mallorca
|SCTV 15
|02h00 - 5/10
|Real Madrid vs Villarreal
|SCTV 15
Serie A – Vòng 6
|Thời gian
|Trận đấu
|Kênh phát sóng
|20h00 - 4/10
|Lazio vs Torino
|ON Football
|20h00 - 4/10
|Parma vs Lecce
|ON Sports+
|23h00 - 4/10
|Inter vs Cremonese
|—
|01h45 - 5/10
|Atalanta vs Como 1907
|—
Bundesliga – Vòng 6
|Thời gian
|Trận đấu
|Kênh phát sóng
|20h30 - 4/10
|Bremen vs St. Pauli
|TV360
|20h30 - 4/10
|Dortmund vs RB Leipzig
|TV360
|20h30 - 4/10
|Augsburg vs Wolfsburg
|TV360
|20h30 - 4/10
|Leverkusen vs Union Berlin
|TV360
|23h30 - 4/10
|E.Frankfurt vs Munich
|TV360
Ligue 1 – Vòng 7
|Thời gian
|Trận đấu
|Kênh phát sóng
|22h00 - 4/10
|Metz vs Marseille
|ON Sports News
|00h00 - 5/10
|Brest vs Nantes
|—
|02h05 - 5/10
|Auxerre vs Lens
|—
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 6
|
03/10
17:00
|
HAGL 1-1 Sông Lam Nghệ An
|
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
03/10
18:00
|
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1 PVF-CAND
|
FPT Play, TV360+9
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 7
|
04/10
02:00
|
Bournemouth 3-1 Fulham
|
K+SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 8
|
04/10
02:00
|
Osasuna 2-1 Getafe
|
SCTV 22
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 6
|
04/10
01:45
|
Verona 0-1 Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 6
|
04/10
01:30
|
Hoffenheim 0-1 Koln
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 7
|
04/10
01:45
|
Paris FC 2-0 Lorient
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 33
|
03/10
17:00
|
Shonan Bellmare 0-1 Tokyo Verdy
|
VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 32
|
03/10
12:00
|
Jeju 1-1 Jeonbuk Hyundai