|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
05/11 00:45
|AEK Athens vs Real Madrid
|
TV360
|Fenerbahce vs Liverpool
|
TV360
|
05/11 03:00
|Dortmund vs Real Betis
|
TV360, On Sports
|FC Porto vs Napoli
|
TV360, On Sports News
|PSV Eindhoven vs Club Brugge
|
TV360, On Sports +
|RB Leipzig vs Man City
|
TV360, On Football
|Lens vs Como
|
TV360
|Slavia Praha vs Arsenal
|
TV360
|Viking vs Sabah Baku
|
TV360
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
04/11 22:30
|Rennes vs Olympiacos
|
TV360
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
04/11 17:00
|Pohang vs Gamba Osaka
|
TV360
|
04/11 19:15
|Buriram vs Kashima Antlers
|
TV360
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
|
04/11 14:45
|
Melbourne Victory vs Persib Bandung
|
04/11 17:00
|FC Seoul vs Thể Công
|
TV360
|
04/11 20:45
|
Arkadag vs Gol Gohar
|
04/11 23:00
|
Al Kuwait vs Nasaf Qarshi
|
Al Rayyan vs Al Nahda
|
Al Wahda vs Al Khalidiyah
|
05/11 01:15
|
Al Muharraq vs Al Jazira
|
Al Taawon vs Al Faisaly Amman
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
04/11 00:45
|Galatasaray 2-0 Stuttgart
|
TV360, On Football
|Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lisbon
|
TV360, On Sports +
|
04/11 03:00
|Atletico Madrid 0-2 Bayern Munich
|
TV360
|Barcelona 3-0 Aston Villa
|
TV360, On Football
|Bodo Glimt 0-0 Lille
|
TV360, On Sports News
|Feyenoord 0-3 Inter Milan
|
TV360, On Sports +
|LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava
|
On Sports
|MU 3-2 AS Roma
|
TV360
|Villarreal 0-6 PSG
|
TV360
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
03/11 14:45
|
Newcastle Jets 2-4 Shanghai Port
|
03/11 17:00
|
Jeonbuk 2-0 Johor DT
|
Kashiwa Reysol 2-0 Daejeon
|
Vissel Kobe 3-2 Ratchaburi
|
03/11 19:15
|CAHN 0-0 Kyoto
|
TV360
|
Port MTI FC 7-4 Beijing Guoan
|
03/11 23:00
|
Esteghlal FC 1-0 Shamal
|
04/11 01:15
|Al Hilal 2-0 Shabab Al Ahli Dubai