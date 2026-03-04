Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

 

VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - VÒNG BẢNG

 

04/03

18:00

Việt Nam - Ấn Độ

VTV7, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29

05/03

02:30

Fulham - West Ham

FPT Play

Aston Villa - Chelsea

FPT Play

Brighton - Arsenal

FPT Play

Manchester City - Nottingham Forest

FPT Play

05/03

03:15

Newcastle - Manchester Utd

FPT Play

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT

05/03

03:00

Real Sociedad - Athletic Bilbao

COPPA ITALIA 2025/26 – BÁN KẾT

05/03

03:00

Lazio - Atalanta

VĐQG ĐỨC 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 17

05/03

02:30

Hamburg - Leverkusen

TV 360

CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT

05/03

02:30

Lorient - Nice

05/03

03:00

Marseille - Toulouse

CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – BÁN KẾT

05/03

02:00

AZ Alkmaar - Telstar

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20

04/03

15:00

Macarthur - Central Coast

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2025/26 – VÒNG 1/8

04/03

17:00

FC Seoul - Vissel Kobe

04/03

19:15

Johor DT - Sanfrecce Hiroshima

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29

04/03

02:30

Bournemouth 0-0 Brentford

FPT Play

Everton 2-0 Burnley

FPT Play

Leeds 0-1 Sunderland

FPT Play

04/03

03:15

Wolverhampton 2-1 Liverpool

FPT Play

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT

04/03

03:00

Barcelona 3-0 Atletico Madrid

COPPA ITALIA 2025/26 – BÁN KẾT

04/03

03:00

Como 0-0 Inter Milan

CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT

04/03

03:00

Strasbourg 2-1 Reims

CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – BÁN KẾT

04/03

02:00

NEC Nijmegen 3-2 PSV Eindhoven

CÚP QG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT

04/03

03:45

Sporting Lisbon 1-0 FC Porto

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32

04/03

02:45

Ipswich 1-0 Hull

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 8

04/03

05:00

Sarmiento - Estudiantes Rio

04/03

05:15

Huracan - Belgrano

04/03

07:15

Tucuman - Racing Club

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

04/03

07:30

Barcelona SC - Botafogo

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

03/03

14:45

Melbourne City 1-1 Buriram Utd

03/03

17:00

Gangwon 0-0 Machida Zelvia