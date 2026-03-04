|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
|
VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - VÒNG BẢNG
|
|
04/03
18:00
|
Việt Nam - Ấn Độ
|
VTV7, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29
|
05/03
02:30
|
Fulham - West Ham
|
FPT Play
|
Aston Villa - Chelsea
|
FPT Play
|
Brighton - Arsenal
|
FPT Play
|
Manchester City - Nottingham Forest
|
FPT Play
|
05/03
03:15
|
Newcastle - Manchester Utd
|
FPT Play
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
05/03
03:00
|
Real Sociedad - Athletic Bilbao
|
COPPA ITALIA 2025/26 – BÁN KẾT
|
05/03
03:00
|
Lazio - Atalanta
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 17
|
05/03
02:30
|
Hamburg - Leverkusen
|
TV 360
|
CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT
|
05/03
02:30
|
Lorient - Nice
|
05/03
03:00
|
Marseille - Toulouse
|
CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – BÁN KẾT
|
05/03
02:00
|
AZ Alkmaar - Telstar
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20
|
04/03
15:00
|
Macarthur - Central Coast
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2025/26 – VÒNG 1/8
|
04/03
17:00
|
FC Seoul - Vissel Kobe
|
04/03
19:15
|
Johor DT - Sanfrecce Hiroshima
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29
|
04/03
02:30
|
Bournemouth 0-0 Brentford
|
FPT Play
|
Everton 2-0 Burnley
|
FPT Play
|
Leeds 0-1 Sunderland
|
FPT Play
|
04/03
03:15
|
Wolverhampton 2-1 Liverpool
|
FPT Play
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
04/03
03:00
|
Barcelona 3-0 Atletico Madrid
|
COPPA ITALIA 2025/26 – BÁN KẾT
|
04/03
03:00
|
Como 0-0 Inter Milan
|
CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT
|
04/03
03:00
|
Strasbourg 2-1 Reims
|
CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – BÁN KẾT
|
04/03
02:00
|
NEC Nijmegen 3-2 PSV Eindhoven
|
CÚP QG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
04/03
03:45
|
Sporting Lisbon 1-0 FC Porto
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32
|
04/03
02:45
|
Ipswich 1-0 Hull
|
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 8
|
04/03
05:00
|
Sarmiento - Estudiantes Rio
|
04/03
05:15
|
Huracan - Belgrano
|
04/03
07:15
|
Tucuman - Racing Club
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
04/03
07:30
|
Barcelona SC - Botafogo
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
|
03/03
14:45
|
Melbourne City 1-1 Buriram Utd
|
03/03
17:00
|
Gangwon 0-0 Machida Zelvia