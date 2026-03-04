Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Ấn Độ: Huỳnh Như, Thanh Nhã đá chính Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Ấn Độ, thuộc khuôn khổ lượt trận ra quân bảng C VCK Asian Cup nữ 2026, 18h hôm nay (4/3).

Thông tin trận đấu nữ Việt Nam vs Ấn Độ

Thời gian: 18h00 ngày 4/3/2026

Địa điểm: Perth Rectangular, Perth, Australia

Giải đấu: Bảng C, VCK Asian Cup nữ 2026

Kênh trực tiếp trên: VTV7, TV360

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-nu-viet-nam-vs-an-do-asian-cup-nu-2026-2494570.html

Trước thềm Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Việt Nam đã có giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng với chuyến tập huấn tại Trung Quốc. Tại đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển chủ nhà và đều nhận thất bại, trong đó có trận thua đậm 1-6.

Trước đó, tuyển nữ Việt Nam cũng chạm trán Uzbekistan hai lần, giành một chiến thắng và một trận thua. Dù kết quả chưa thực sự tích cực, ban huấn luyện xem đây là cơ hội để rà soát đội hình và điều chỉnh chiến thuật khi đối đầu các đối thủ mạnh.

HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất là hoàn thiện bộ khung tối ưu và cải thiện những hạn chế đã bộc lộ. Đến thời điểm này, toàn đội đã sẵn sàng bước vào giải đấu.

Ở trận ra quân, Việt Nam gặp Ấn Độ – đối thủ được đánh giá ngang tầm nhưng có sự tiến bộ rõ rệt sau chuyến tập huấn tại Australia. Dù vậy, mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam vẫn là giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Duyên, Diễm My, Dương Thị Vân, Thu Thảo, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Thanh Nhã, Vạn Sự, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy

Nữ Ấn Độ: Panthoi Chanu, Sweety, Hemam, Sangita, Guguloth, Sanju, Pyrari, Dangmei, Nirmala, Martina, Manisha