Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025 – BÁN KẾT

06/01
00:30

Galatasaray - Trabzonspor

AFCON 2025 – VÒNG 1/8

05/01
23:00

Ai Cập - Benin

06/01
02:00

Nigeria - Mozambique

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 26

06/01
03:00

Leicester - West Brom

HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 20

06/01
02:45

Montpellier - USL Dunkerque

VĐQG ISRAEL 2025/26 – VÒNG 16

06/01
01:30

Maccabi Haifa - Hapoel Haifa

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11

05/01
15:00

Macarthur - Auckland

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 20

04/01
19:30

 Leeds 1-1 Manchester Utd

FPT Play

04/01
22:00

 Fulham 2-2 Liverpool

FPT Play

 Tottenham 1-1 Sunderland

FPT Play

 Everton 2-4 Brentford

FPT Play

 Newcastle 2-0 Crystal Palace

FPT Play

05/01
00:30

 Manchester City 1-1 Chelsea

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18

04/01
20:00

 Sevilla 0-3 Levante

SCTV 17

04/01
22:15

 Real Madrid 5-1 Real Betis

SCTV 17

05/01
00:30

 Alaves 1-1 Real Oviedo

SCTV 17

 Mallorca 1-2 Girona

SCTV 22

05/01
03:00

 Real Sociedad 1-1 Atletico Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 18

04/01
18:30

 Lazio 0-2 Napoli

ON FOOTBALL

04/01
21:00

 Fiorentina 1-0 Cremonese

ON FOOTBALL

05/01
00:00

 Verona 0-3 Torino

ON SPORTS +

05/01
02:45

 Inter Milan 3-1 Bologna

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 17

04/01
21:00

 Marseille 0-2 Nantes

ON SPORTS NEWS

04/01
23:15

 Brestois 2-0 AJ Auxerre

ON SPORTS NEWS

 Lorient 1-1 Metz

ON SPORTS

 Le Havre 2-1 Angers

05/01
02:45

 PSG 2-1 Paris

ON SPORTS NEWS

AFCON 2025 – VÒNG 1/8

04/01
23:00

Ma-rốc 1-0 Tanzania

05/01
02:00

Nam Phi 1-2 Cameroon