Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10
|18:00
|Ninh Binh FC - SLNA
|FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|18:00
|Becamex TP.HCM - Hải Phòng
|FPTPlay, HTV1, MyTV, TV360, SCTV
|18:00
|Đà Nẵng - CA TP.HCM
|FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|00:45 06/11
|Qarabag - Chelsea
|TV360
|00:45 06/11
|Pafos FC - Villarreal
|TV360
|03:00 06/11
|Man City - Dortmund
|TV360
|03:00 06/11
|Club Brugge - Barcelona
|TV360
|03:00 06/11
|Marseille - Atalanta
|TV360
|03:00 06/11
|Newcastle - Athletic Club
|TV360
|03:00 06/11
|Inter - Kairat Almaty
|TV360
|03:00 06/11
|Benfica - Leverkusen
|TV360
|03:00 06/11
|Ajax - Galatasaray
|TV360
|AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 - VÒNG BẢNG
|19:15
|Nam Định - Gamba Osaka
|K+Sport1
|01:15 06/11
|Al Nassr - FC Goa
|K+Sport1
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10
|
04/11
18:00
|
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play, TV360+10
|
04/11
19:15
|
Hà Nội FC 4-0 PVF-CAND
|
FPT Play, TV360+9
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
05/11
00:45
|
Napoli 0-0 E.Frankfurt
|
ON FOOTBALL
|
Slavia Prague 0-3 Arsenal
|
TV 360
|
05/11
03:00
|
Liverpool 1-0 Real Madrid
|
TV 360
|
PSG 1-2 Bayern Munich
|
ON FOOTBALL
|
Atletico Madrid 3-1 Saint Gilloise
|
ON SPORTS
|
Bodo Glimt 0-1 Monaco
|
ON SPORTS +
|
Juventus 1-1 Sporting Lisbon
|
TV 360
|
Olympiakos 1-1 PSV Eindhoven
|
TV 360
|
Tottenham 4-0 FC Copenhagen
|
ON SPORTS NEWS
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 14
|
05/11
02:45
|
Birmingham 4-0 Millwall
|
Bristol City 0-1 Blackburn
|
Charlton 1-0 West Brom
|
Derby 2-1 Hull
|
Ipswich 1-1 Watford
|
Leicester 1-1 Middlesbrough
|
Oxford Utd 0-3 Stoke
|
05/11
03:00
|
Coventry 3-1 Sheffield Utd
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
04/11
17:00
|
S.Hiroshima 1-0 Gangwon
|
Machida Zelvia 1-2 Melbourne City
|
FC Seoul 0-0 Chengdu Rongcheng
|
04/11
19:15
|
Buriram Utd 2-0 Shanghai Port
|
04/11
23:00
|
Al Sadd 1-2 Al Ahli
|
05/11
01:15
|
Al Ittihad 3-0 Al Sharjah