Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10
18:00 Ninh Binh FC - SLNA FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
18:00 Becamex TP.HCM - Hải Phòng FPTPlay, HTV1, MyTV, TV360, SCTV
18:00 Đà Nẵng - CA TP.HCM FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
00:45 06/11 Qarabag - Chelsea TV360
00:45 06/11 Pafos FC - Villarreal TV360
03:00 06/11 Man City - Dortmund TV360
03:00 06/11 Club Brugge - Barcelona TV360
03:00 06/11 Marseille - Atalanta TV360
03:00 06/11 Newcastle - Athletic Club TV360
03:00 06/11 Inter - Kairat Almaty TV360
03:00 06/11 Benfica - Leverkusen TV360
03:00 06/11 Ajax - Galatasaray TV360
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 - VÒNG BẢNG
19:15 Nam Định - Gamba Osaka K+Sport1
01:15 06/11 Al Nassr - FC Goa K+Sport1

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10

04/11

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, TV360+10

04/11

19:15

Hà Nội FC 4-0 PVF-CAND

FPT Play, TV360+9

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

05/11

00:45

Napoli 0-0 E.Frankfurt

ON FOOTBALL

Slavia Prague 0-3 Arsenal

TV 360

05/11

03:00

Liverpool 1-0 Real Madrid

TV 360

PSG 1-2 Bayern Munich

ON FOOTBALL

Atletico Madrid 3-1 Saint Gilloise

ON SPORTS

Bodo Glimt 0-1 Monaco

ON SPORTS +

Juventus 1-1 Sporting Lisbon

TV 360

Olympiakos 1-1 PSV Eindhoven

TV 360

Tottenham 4-0 FC Copenhagen

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 14

05/11

02:45

Birmingham 4-0 Millwall

Bristol City 0-1 Blackburn

Charlton 1-0 West Brom

Derby 2-1 Hull

Ipswich 1-1 Watford

Leicester 1-1 Middlesbrough

Oxford Utd 0-3 Stoke

05/11

03:00

Coventry 3-1 Sheffield Utd

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

04/11

17:00

S.Hiroshima 1-0 Gangwon

Machida Zelvia 1-2 Melbourne City

FC Seoul 0-0 Chengdu Rongcheng

04/11

19:15

Buriram Utd 2-0 Shanghai Port

04/11

23:00

Al Sadd 1-2 Al Ahli

05/11

01:15

Al Ittihad 3-0 Al Sharjah