Lịch thi đấu Champions League 2025/26 - Lượt trận thứ 4
ngày - giờ trận đấu trực tiếp
05/11/2025 00:45:00 Napoli - Eintracht Frankfurt TV360
05/11/2025 00:45:00 Slavia Praha - Arsenal TV360
05/11/2025 03:00:00 Tottenham - FC Copenhagen TV360
05/11/2025 03:00:00 Liverpool - Real Madrid TV360
05/11/2025 03:00:00 Olympiakos Piraeus - PSV Eindhoven TV360
05/11/2025 03:00:00 Atletico Madrid - Union St. Gilloise TV360
05/11/2025 03:00:00 Bodo/Glimt - Monaco TV360
05/11/2025 03:00:00 Paris Saint Germain - Bayern Munich TV360
05/11/2025 03:00:00 Juventus - Sporting CP TV360
06/11/2025 00:45:00 Qarabag - Chelsea TV360
06/11/2025 00:45:00 Pafos - Villarreal TV360
06/11/2025 03:00:00 Manchester City - Borussia Dortmund TV360
06/11/2025 03:00:00 Club Brugge KV - Barcelona TV360
06/11/2025 03:00:00 Ajax - Galatasaray TV360
06/11/2025 03:00:00 Newcastle - Athletic Club TV360
06/11/2025 03:00:00 Benfica - Bayer Leverkusen TV360
06/11/2025 03:00:00 Inter - Kairat Almaty TV360
06/11/2025 03:00:00 Marseille - Atalanta TV360