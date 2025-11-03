Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
|
Lịch thi đấu Champions League 2025/26 - Lượt trận thứ 4
|ngày - giờ
|trận đấu
|trực tiếp
|05/11/2025 00:45:00
|Napoli - Eintracht Frankfurt
|TV360
|05/11/2025 00:45:00
|Slavia Praha - Arsenal
|TV360
|05/11/2025 03:00:00
|Tottenham - FC Copenhagen
|TV360
|05/11/2025 03:00:00
|Liverpool - Real Madrid
|TV360
|05/11/2025 03:00:00
|Olympiakos Piraeus - PSV Eindhoven
|TV360
|05/11/2025 03:00:00
|Atletico Madrid - Union St. Gilloise
|TV360
|05/11/2025 03:00:00
|Bodo/Glimt - Monaco
|TV360
|05/11/2025 03:00:00
|Paris Saint Germain - Bayern Munich
|TV360
|05/11/2025 03:00:00
|Juventus - Sporting CP
|TV360
|06/11/2025 00:45:00
|Qarabag - Chelsea
|TV360
|06/11/2025 00:45:00
|Pafos - Villarreal
|TV360
|06/11/2025 03:00:00
|Manchester City - Borussia Dortmund
|TV360
|06/11/2025 03:00:00
|Club Brugge KV - Barcelona
|TV360
|06/11/2025 03:00:00
|Ajax - Galatasaray
|TV360
|06/11/2025 03:00:00
|Newcastle - Athletic Club
|TV360
|06/11/2025 03:00:00
|Benfica - Bayer Leverkusen
|TV360
|06/11/2025 03:00:00
|Inter - Kairat Almaty
|TV360
|06/11/2025 03:00:00
|Marseille - Atalanta
|TV360
