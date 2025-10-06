Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Thời gian Giải đấu Trận đấu
20h00, 6/10 VĐQG Bắc Macedonia – Vòng 9 Pelister vs KF Shkendija
21h00, 6/10 VĐQG Angola CD Lunda Sul vs GD Interclube
21h30, 6/10 VĐQG Angola Guelson FC vs Recreativo do Libolo
21h30, 6/10 VĐQG Romania – Vòng 12 Otelul Galati vs FC Metaloglobus Bucuresti
22h30, 6/10 VĐQG Bờ Biển Ngà Mouna FC vs Inova Sca
23h00, 6/10 VĐQG Bosnia FK Sarajevo vs Zrinjski Mostar
00h30, 7/10 VĐQG Romania – Vòng 12 Botosani vs UTA Arad
01h30, 7/10 Hạng 2 Tây Ban Nha – Vòng 8 Leonesa vs Albacete
04h30, 7/10 VĐQG Paraguay Club General Caballero JLM vs Nacional Asuncion
05h00, 7/10 VĐQG Argentina Deportivo Riestra vs Velez Sarsfield
05h00, 7/10 Primera Division Uruguay – Vòng 10 Defensor Sporting vs Montevideo Wanderers
07h00, 7/10 VĐQG Argentina Racing Club vs Independiente Rivadavia

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 7

05/10
20:00

[18] Aston Villa 2-1 Burnley [16]

K+ ACTION

[10] Everton 1-1 Crystal Palace [5]

K+ SPORT 1

[13] Newcastle 2-0 Nottingham Forest [15]

K+ SPORT 2

[20] Wolverhampton 1-1 Brighton [14]

K+LIFE

05/10
22:00

[17] Brentford 0-1 Manchester City [9]

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 8

05/10
19:00

[11] Alaves 3-1 Elche [6]

SCTV 15

05/10
21:15

[10] Sevilla 4-1 Barcelona [2]

SCTV 15

05/10
23:30

[4] Espanyol 1-2 Real Betis [7]

SCTV 15

[18] Real Sociedad 0-1 Rayo Vallecano [14]

06/10
02:00

[15] Celta Vigo 1-1 Atletico Madrid [12]

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 6

05/10
17:30

[9] Udinese 1-1 Cagliari [7]

ON SPORTS +

05/10
20:00

[11] Bologna 4-1 Pisa [19]

ON SPORTS +

[17] Fiorentina 1-2 Roma [4]

ON FOOTBALL

05/10
23:00

[1] Napoli 2-1 Genoa [16]

ON FOOTBALL

06/10
01:45

[2] Juventus 0-0 AC Milan [3]

ON SPORTS NEWS

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 6

05/10
20:30

[8] Stuttgart 1-0 Heidenheim [18]

TV 360

[15] Hamburg SV 4-0 Mainz [13]

TV 360

06/10
00:30

[17] Monchengladbach 0-0 Freiburg [7]

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 7

05/10
22:00

[3] Lyon 1-2 Toulouse [9]

ON SPORTS

05/10
22:15

[1] Monaco 2-2 Nice [12]

ON SPORTS NEWS

[15] Le Havre 2-2 Rennes [8]

ON SPORTS

[4] Strasbourg 5-0 Angers [13]

ON SPORTS+

06/10
01:45

[5] Lille 1-1 PSG [2]

ON SPORTS NEWS