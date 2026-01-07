Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

07/01

18:30

U23 Nhật Bản vs U23 Syria

VTV5, TV360

07/01

18:30

U23 Hàn Quốc vs U23 Iran

VTV, TV360

07/01

21:00

U23 Uzbekistan vs U23 Li Băng

VTV, TV360

07/01

23:30

U23 Qatar vs U23 UAE

VTV, TV360

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21

08/01

02:30

Bournemouth - Tottenham

FPT Play

Brentford - Sunderland

FPT Play

Crystal Palace - Aston Villa

FPT Play

Everton - Wolverhampton

FPT Play

Fulham - Chelsea

FPT Play

Manchester City - Brighton

FPT Play

08/01

03:15

Burnley - Manchester Utd

FPT Play

Newcastle - Leeds

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19

08/01

00:30

Bologna - Atalanta

ON SPORTS +

Napoli - Verona

ON FOOTBALL

08/01

02:45

Lazio - Fiorentina

ON FOOTBALL

Parma - Inter Milan

ON SPORTS +

Torino - Udinese

ON SPORTS NEWS

SIÊU CÚP TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT

08/01

02:00

Barcelona - Ath.Bilbao

CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT

08/01

03:00

Benfica - Sporting Braga

CÚP QG HY LẠP 2025/26 – VÒNG 1/8

07/01

22:00

OFI Crete - Asteras Tripolis

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK U23 CHÂU Á 2026 - BẢNG A

06/01

18:30

U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan

VTV5, TV360

06/01

23:00

U23 Saudi Arabia 1-0 U23 Kyrgyzstan

VTV5 Cần Thơ, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21

07/01

03:00

West Ham 1-2 Nottingham Forest

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19

06/01

21:00

Pisa 0-3 Como

ON FOOTBALL

07/01

00:00

Lecce 0-2 Roma

ON FOOTBALL

07/01

02:45

Sassuolo 0-3 Juventus

ON FOOTBALL

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16

07/01

01:00

Granada 1-3 Rayo Vallecano

CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT

07/01

03:00

Sporting Lisbon 1-2 Guimaraes

SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – BÁN KẾT

07/01

00:30

Fenerbahce 2-0 Samsunspor

VĐQG SCOTLAND 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 11

07/01

02:45

Livingston - Saint Mirren

 Hoãn

07/01

03:00

G.Rangers 2-0 Aberdeen

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20

06/01

15:00

Melbourne City 1-0 Brisbane Roar

AFCON 2025 – VÒNG 1/8

06/01

23:00

Algeria 1-0 CHDC Congo

07/01

02:00

Bờ Biển Ngà 3-0 Burkina Faso