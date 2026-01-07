|
Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
07/01
18:30
|
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
|
VTV5, TV360
|
07/01
18:30
|
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
|
VTV, TV360
|
07/01
21:00
|
U23 Uzbekistan vs U23 Li Băng
|
VTV, TV360
|
07/01
23:30
|
U23 Qatar vs U23 UAE
|
VTV, TV360
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21
|
08/01
02:30
|
Bournemouth - Tottenham
|
FPT Play
|
Brentford - Sunderland
|
FPT Play
|
Crystal Palace - Aston Villa
|
FPT Play
|
Everton - Wolverhampton
|
FPT Play
|
Fulham - Chelsea
|
FPT Play
|
Manchester City - Brighton
|
FPT Play
|
08/01
03:15
|
Burnley - Manchester Utd
|
FPT Play
|
Newcastle - Leeds
|
FPT Play
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19
|
08/01
00:30
|
Bologna - Atalanta
|
ON SPORTS +
|
Napoli - Verona
|
ON FOOTBALL
|
08/01
02:45
|
Lazio - Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
Parma - Inter Milan
|
ON SPORTS +
|
Torino - Udinese
|
ON SPORTS NEWS
|
SIÊU CÚP TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
08/01
02:00
|
Barcelona - Ath.Bilbao
|
CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
08/01
03:00
|
Benfica - Sporting Braga
|
CÚP QG HY LẠP 2025/26 – VÒNG 1/8
|
07/01
22:00
|
OFI Crete - Asteras Tripolis
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK U23 CHÂU Á 2026 - BẢNG A
|
06/01
18:30
|
VTV5, TV360
|
06/01
23:00
|
U23 Saudi Arabia 1-0 U23 Kyrgyzstan
|
VTV5 Cần Thơ, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21
|
07/01
03:00
|
West Ham 1-2 Nottingham Forest
|
FPT Play
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19
|
06/01
21:00
|
Pisa 0-3 Como
|
ON FOOTBALL
|
07/01
00:00
|
Lecce 0-2 Roma
|
ON FOOTBALL
|
07/01
02:45
|
Sassuolo 0-3 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
07/01
01:00
|
Granada 1-3 Rayo Vallecano
|
CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
07/01
03:00
|
Sporting Lisbon 1-2 Guimaraes
|
SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – BÁN KẾT
|
07/01
00:30
|
Fenerbahce 2-0 Samsunspor
|
VĐQG SCOTLAND 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 11
|
07/01
02:45
|
Livingston - Saint Mirren
|Hoãn
|
07/01
03:00
|
G.Rangers 2-0 Aberdeen
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20
|
06/01
15:00
|
Melbourne City 1-0 Brisbane Roar
|
AFCON 2025 – VÒNG 1/8
|
06/01
23:00
|
Algeria 1-0 CHDC Congo
|
07/01
02:00
|
Bờ Biển Ngà 3-0 Burkina Faso