Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay 

NGÀY GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP
Bóng đá nữ
8/12 16:00 Nữ Malaysia Nữ Myanmar FPT Play
18:30 Nữ Việt Nam Nữ Philippines VTV2, FPT Play
Bóng đá nam
8/12 18:00 U22 Philippines U22 Indonesia VTV Cần Thơ, FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 15

09/12
03:00

 Wolverhampton - Manchester Utd

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15

09/12
03:00

 Osasuna - Levante

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 14

08/12
21:00

 Pisa - Parma

ON FOOTBALL

09/12
00:00

 Udinese - Genoa

ON FOOTBALL

09/12
02:45

 Torino - AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 13

09/12
03:30

 Guimaraes Vitoria - Gil Vicente

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 15

09/12
00:00

 Besiktas - Gaziantep FK

 Alanyaspor - Antalyaspor

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 18

09/12
01:00

 Vejle - Brondby

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG

07/12
16:00

Nữ Singapore 1-3 Nữ Indonesia

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 15

07/12
21:00

 Brighton 1-1 West Ham

K+ SPORT 1

07/12
23:30

 Fulham 1-2 Crystal Palace

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15

07/12
20:00

 Elche 3-0 Girona

SCTV 15

07/12
22:15

 Valencia 1-0 Sevilla

SCTV 15

08/12
00:30

 Espanyol 1-0 Rayo Vallecano

SCTV 22

08/12
00:30

 Real Madrid 0-2 Celta Vigo

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 14

07/12
18:30

 Cremonese 2-0 Lecce

ON FOOTBALL

07/12
21:00

 Cagliari 1-0 Roma

ON FOOTBALL

08/12
00:00

 Lazio 1-1 Bologna

ON FOOTBALL

08/12
02:45

 Napoli 2-1 Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 13

07/12
21:30

 Hamburg SV 3-2 Werder Bremen

TV 360

07/12
23:30

 Dortmund 2-0 Hoffenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 15

07/12
21:00

 Nice 0-1 Angers

ON SPORTS NEWS

07/12
23:15

 Le Havre 0-0 Paris

AJ Auxerre 3-1 Metz

ON SPORTS NEWS

08/12
02:45

 Lorient 1-0 Lyon

ON SPORTS NEWS

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.