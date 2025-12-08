Tâm điểm trong ngày thi đấu 8/12 tại SEA Games 33 của đoàn thể thao Việt Nam chính là trận quyết đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và các cô gái Philippines, màn so tài có ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé vào bán kết.
Sau chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Malaysia ở trận mở màn, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tràn đầy tự tin hướng tới 3 điểm tiếp theo.
Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay các VĐV Việt Nam còn đụng độ đối thủ Philippines ở môn bóng ném nam.
Ở nội dung bóng đá nam, đương kim vô địch U22 Indonesia bắt đầu ra quân gặp Philippines, hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt ngày thi đấu.
Trong khi đó, tuyển bóng chày Việt Nam tiếp tục bước vào lịch thi đấu dày đặc nhất SEA Games. Sau ba trận với kết quả thua Thái Lan 0-16, thắng Malaysia 5-2 và thua Lào 0-14, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Singapore. Cơ hội tạo bất ngờ không cao khi các VĐV Việt Nam tham dự mang nhiều tính cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 8/12
|Ngày
|Giờ
|Môn thể thao
|Trận đấu
|Vòng đấu
|8/12
|10h00
|Bóng chày
|Singapore 19-12 Việt Nam
|Vòng loại
|16h00
|Bóng đá nữ
|Myanmar 3-0 Malaysia
|Vòng bảng
|18h30
|Việt Nam 0-1 Philippines
|18h00
|Bóng đá nam
|Nữ Philippines 1-0 Nữ Indonesia
|13h00
|Bóng ném nam
|Việt Nam 27-25 Philippines
|Vòng loại
|09h00
|Cầu lông
|Đồng đội Nữ
|Bán kết
20h25
Trận đấu quan trọng của tuyển nữ Việt Nam trước các cô gái Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã để thua đầy tiếc nuối ở phút bù giờ cuối cùng. Ở trận đấu cuối cùng, Huỳnh Như và các đồng đội buộc phải đánh bại Myanmar để thắp lên cơ hội vào bán kết.
18h30
Trận đấu bóng đá nữ giữa Việt Nam và Philippines đã được khởi tranh.
16h30
Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại SEA Games 33
Chiều 8/12, Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 diễn ra trang trọng trong không khí rộn ràng tại nhà thi đấu Hua Mark Indoor Stadium (Bangkok). Đây là sự kiện mang ý nghĩa đánh dấu sự hiện diện chính thức của các đoàn tham dự đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, đoàn Việt Nam gồm các cán bộ và các tuyển thủ đội bơi quốc gia đã có mặt tham dự nghi thức quan trọng này.
Lễ thượng cờ của đoàn Việt Nam được tổ chức gần cuối, ngay trước chủ nhà Thái Lan. Kình ngư trẻ Trịnh Trường Vinh không giấu được xúc động khi lần đầu đứng trong hàng ngũ thể thao nước nhà tại một sự kiện trọng đại, khẳng định đây là nguồn động lực lớn để nỗ lực đạt thành tích cao tại SEA Games 33. Đối với lực lượng đang đóng quân tại Chonburi, lễ thượng cờ thứ hai sẽ diễn ra ngày 11/12 tại Wyndham Jomtien.
Không chỉ mang tính nghi lễ, lễ thượng cờ SEA Games còn thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, bền vững. Hình ảnh quốc kỳ các quốc gia cùng tung bay là biểu tượng cho tinh thần “Một tầm nhìn – Một bản sắc – Một cộng đồng”, đồng thời gợi nhắc trách nhiệm chung tay thắt chặt hợp tác, tăng cường hiểu biết và phát triển bền vững trong khu vực.
15h01
Bóng ném Việt Nam ra quân thuận lợi
Đội tuyển bóng ném nam Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số sát nút 27-25 trước đối thủ Philippines ở trận ra quân SEA Games 33.
13h38
ĐT bóng chày Việt Nam thua Singapore với tỷ số 12-19 ở lượt trận thứ 4 bảng A. Ngày mai (9/12), ĐT Việt Nam sẽ đối đầu ĐT Philippines.
12h45
Cầu lông Thái Lan vào chung kết đồng đội nữ
ĐT cầu lông nữ Thái Lan vượt qua Singapore ở bán kết để giành quyền vào chung kết tranh HC vàng nội dung đồng đội nữ. Đối thủ của của đội chủ nhà là đội thắng ở cặp đấu giữa Indonesia và Malaysia.
12h00
Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore ở vòng loại môn bóng chày vẫn đang diễn ra tại SVĐ Baseball, Qeen Sirikit Sports Center, Pathum, Thani.
09h45
ĐT bóng chày Việt Nam đang tranh tài cùng các đối thủ người Singapore. Được biết, ĐT bóng chày Việt Nam tham dự SEA Games 33 với mục tiêu học hỏi, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.