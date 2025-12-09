|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
09/12
22:30
|
Kairat Almaty - Olympiakos
|
ON FOOTBALL
|
10/12
00:45
|
Bayern Munich - Sporting Lisbon
|
TV 360
|
10/12
03:00
|
Atalanta - Chelsea
|
TV 360
|
Barcelona - E.Frankfurt
|
ON FOOTBALL
|
Inter Milan - Liverpool
|
TV 360
|
Monaco - Galatasaray
|
ON SPORTS +
|
PSV Eindhoven - Atletico Madrid
|
ON SPORTS
|
Saint Gilloise - Marseille
|
TV 360
|
Tottenham - Slavia Prague
|
ON SPORTS NEWS
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 20
|
10/12
02:45
|
Blackburn - Oxford Utd
|
Charlton - Middlesbrough
|
Preston - Coventry
|
Sheffield Utd - Norwich
|
Southampton - West Brom
|
Swansea - Portsmouth
|
Watford - Sheffield Wed
|
10/12
03:00
|
QPR - Birmingham
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
09/12
17:00
|
Machida Zelvia - Ulsan HD
|
Vissel Kobe - Chengdu Rongcheng
|
09/12
19:15
|
Buriram Utd - Gangwon
|
Johor DT - Shanghai Port
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 15
|
09/12
|
Wolverhampton 1-4 Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
09/12
|
Osasuna 2-0 Levante
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 14
|
08/12
|
Pisa 0-1 Parma
|
ON FOOTBALL
|
09/12
|
Udinese 1-2 Genoa
|
ON FOOTBALL
|
09/12
|
Torino 2-3 AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
09/12
|
Guimaraes Vitoria 0-0 Gil Vicente
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 15
|
09/12
|
Besiktas 2-2 Gaziantep FK
|
Alanyaspor 0-0 Antalyaspor
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 18
|
09/12
|
Vejle 2-1 Brondby
