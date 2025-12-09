Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

09/12

22:30

Kairat Almaty - Olympiakos

ON FOOTBALL

10/12

00:45

Bayern Munich - Sporting Lisbon

TV 360

10/12

03:00

Atalanta - Chelsea

TV 360

Barcelona - E.Frankfurt

ON FOOTBALL

Inter Milan - Liverpool

TV 360

Monaco - Galatasaray

ON SPORTS +

PSV Eindhoven - Atletico Madrid

ON SPORTS

Saint Gilloise - Marseille

TV 360

Tottenham - Slavia Prague

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 20

10/12

02:45

Blackburn - Oxford Utd

Charlton - Middlesbrough

Preston - Coventry

Sheffield Utd - Norwich

Southampton - West Brom

Swansea - Portsmouth

Watford - Sheffield Wed

10/12

03:00

QPR - Birmingham

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

09/12

17:00

Machida Zelvia - Ulsan HD

Vissel Kobe - Chengdu Rongcheng

09/12

19:15

Buriram Utd - Gangwon

Johor DT - Shanghai Port

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 15

09/12
03:00

 Wolverhampton 1-4 Manchester Utd

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15

09/12
03:00

 Osasuna 2-0 Levante

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 14

08/12
21:00

 Pisa 0-1 Parma

ON FOOTBALL

09/12
00:00

 Udinese 1-2 Genoa

ON FOOTBALL

09/12
02:45

 Torino 2-3 AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 13

09/12
03:30

 Guimaraes Vitoria 0-0 Gil Vicente

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 15

09/12
00:00

 Besiktas 2-2 Gaziantep FK

 Alanyaspor 0-0 Antalyaspor

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 18

09/12
01:00

 Vejle 2-1 Brondby

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.