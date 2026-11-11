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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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GIAO HỮU QUỐC TẾ PANDA CUP 2026
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11/11 18:35
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U19 Trung Quốc vs U19 Việt Nam
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11/11 19:00
|Việt Nam vs Đài Loan (TQ)
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VTV6, FPT Play
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GIẢI VÔ ĐỊCH NAM Á 2026 – VÒNG BẢNG
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11/11 16:30
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Ấn Độ vs Maldives
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11/11 21:00
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Bangladesh vs Sri Lanka
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ENGLISH FOOTBALL LEAGUE TROPHY 2026/27
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12/11 02:00
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Barnsley vs Oldham Athletic
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Sheffield Wed vs Accrington
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE NỮ 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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12/11 00:45
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O.H Leuven vs HB Koge
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12/11 03:00
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Benfica vs Austria Vienna
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Juventus vs Lyon
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HẠNG 2 BRAZIL 2026/27 – VÒNG 38
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12/11 05:00
|Londrina vs Nautico
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CÚP LIÊN ĐOÀN NHẬT BẢN 2026/27 – TỨ KẾT
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11/11 17:00
|Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reysol
|Vissel Kobe vs Machida
|Yokohama F. Marinos vs Kashima Antlers
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11/11 17:30
|Urawa Reds vs Cerezo Osaka
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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GIẢI GIAO HỮU QUỐC TẾ GIA LAI 2026
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10/11 15:00
|U23 Qatar 0-0 U23 Singapore
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VTV6, FPT Play
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10/11 19:00
|U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan
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VTV6, FPT Play
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CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1/64
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11/11 01:00
|Anaitasuna 1-6 Alaves
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Pamplona 0-3 Eibar
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11/11 02:00
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Amorebieta 1-0 UD Logrones
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Mijas Las Lagunas 1-2 Jaen
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Trival Valderas 0-1 Leganes
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11/11 03:00
|Tavernes 0-6 Valencia
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