Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

GIAO HỮU QUỐC TẾ PANDA CUP 2026

11/11  18:35

U19 Trung Quốc vs U19 Việt Nam

11/11  19:00

 Việt Nam vs Đài Loan (TQ)

VTV6, FPT Play

GIẢI VÔ ĐỊCH NAM Á 2026 – VÒNG BẢNG

11/11  16:30

Ấn Độ vs Maldives

11/11  21:00

Bangladesh vs Sri Lanka

ENGLISH FOOTBALL LEAGUE TROPHY 2026/27

12/11  02:00

Barnsley vs Oldham Athletic

Sheffield Wed vs Accrington

 UEFA CHAMPIONS LEAGUE NỮ 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

12/11  00:45

O.H Leuven vs HB Koge

12/11  03:00

Benfica vs Austria Vienna

Juventus vs Lyon

HẠNG 2 BRAZIL 2026/27 – VÒNG 38

12/11  05:00

 Londrina vs Nautico

CÚP LIÊN ĐOÀN NHẬT BẢN 2026/27 – TỨ KẾT

11/11  17:00

 Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reysol

Vissel Kobe vs Machida
Yokohama F. Marinos vs Kashima Antlers

11/11  17:30

 Urawa Reds vs Cerezo Osaka

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

GIẢI GIAO HỮU QUỐC TẾ GIA LAI 2026

10/11  15:00

 U23 Qatar 0-0 U23 Singapore

VTV6, FPT Play

10/11  19:00

 U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan

VTV6, FPT Play

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1/64

11/11  01:00

 Anaitasuna 1-6 Alaves

Pamplona 0-3 Eibar

11/11  02:00

Amorebieta 1-0 UD Logrones

Mijas Las Lagunas 1-2 Jaen

Trival Valderas 0-1 Leganes

11/11  03:00

 Tavernes 0-6 Valencia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác, giúp người hâm mộ theo dõi đầy đủ những trận cầu hấp dẫn tại các giải đấu hàng đầu trong nước và quốc tế.

Độc giả dễ dàng tra cứu lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 cùng các giải đấu lớn như World Cup, EURO, Asian Cup và AFC Champions League.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Bên cạnh đó, lịch thi đấu V.League, Cúp Quốc gia, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và các đội tuyển trẻ cũng được cập nhật thường xuyên, đáp ứng nhu cầu theo dõi bóng đá trong nước.

Thông tin lịch thi đấu được sắp xếp khoa học theo ngày, giờ và từng giải đấu, giúp người hâm mộ nhanh chóng tìm kiếm trận đấu yêu thích. Đặc biệt, giờ bóng lăn được quy đổi theo giờ Việt Nam, kèm theo thông tin về cặp đấu, sân vận động và kênh phát sóng trực tiếp khi được công bố.

Ngoài lịch thi đấu bóng đá hôm nay, độc giả còn có thể theo dõi lịch thi đấu ngày mai, cuối tuần và những trận cầu tâm điểm trong thời gian tới.

Các thay đổi về thời gian thi đấu, lịch đá bù hoặc điều chỉnh lịch phát sóng cũng được cập nhật để người hâm mộ chủ động sắp xếp thời gian theo dõi.

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá mới nhất mỗi ngày để không bỏ lỡ những cuộc đại chiến hấp dẫn và các sự kiện bóng đá đáng chú ý trên toàn thế giới.

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