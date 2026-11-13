Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

 GIẢI GIAO HỮU QUỐC TẾ GIA LAI 2026

12/11  15:00

U23 Thái Lan 1-2 U23 Qatar

VTV6, FPT Play

12/11  19:00

 U23 Singapore 0-1 U23 Việt Nam

VTV6, FPT Play

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

13/11  00:00

 Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Bỉ

MyTV

13/11  02:45

 CH Séc 0-2 Tây Ban Nha

MyTV
Anh 2-1 Croatia
Italia 3-1 Pháp

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

13/11  00:00

 Armenia 1-1 Síp

MyTV

13/11  02:45

 Albania 2-0 Phần Lan

MyTV
Montenegro 2-1 Latvia
San Marino 0-2 Belarus

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

12/11  13:00

New Zealand 5-0 Ấn Độ

12/11  22:00

Uzbekistan 2-3 Nga

13/11  00:00

Lithuania 0-0 Surinam

13/11  00:30

Malta 1-1 Eswatini

 VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI

12/11  22:00

Ghana 2-0 Somalia

12/11  23:00

CHDC Congo 3-1 Sierra Leone

Guinea Xích Đạo 0-0 Zimbabwe

Guinea 2-1 Eritrea

Madagascar 1-1 Guinea Bissau

13/11  02:00

Benin 4-1 CH Trung Phi

Cameroon 2-0 Namibia

Bờ Biển Ngà 2-1 Gambia

Senegal 4-1 Sudan

CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27

13/11  02:00

Barbados 0-3 Guadeloupe

Cayman 0-6 Guyana

13/11  03:00

Bonaire 1-7 Cuba

13/11  07:30

Curacao vs Panama

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác, giúp người hâm mộ theo dõi đầy đủ những trận cầu hấp dẫn tại các giải đấu hàng đầu trong nước và quốc tế.

Độc giả dễ dàng tra cứu lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 cùng các giải đấu lớn như World Cup, EURO, Asian Cup và AFC Champions League.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Bên cạnh đó, lịch thi đấu V.League, Cúp Quốc gia, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và các đội tuyển trẻ cũng được cập nhật thường xuyên, đáp ứng nhu cầu theo dõi bóng đá trong nước.

Thông tin lịch thi đấu được sắp xếp khoa học theo ngày, giờ và từng giải đấu, giúp người hâm mộ nhanh chóng tìm kiếm trận đấu yêu thích. Đặc biệt, giờ bóng lăn được quy đổi theo giờ Việt Nam, kèm theo thông tin về cặp đấu, sân vận động và kênh phát sóng trực tiếp khi được công bố.

Ngoài lịch thi đấu bóng đá hôm nay, độc giả còn có thể theo dõi lịch thi đấu ngày mai, cuối tuần và những trận cầu tâm điểm trong thời gian tới.

Các thay đổi về thời gian thi đấu, lịch đá bù hoặc điều chỉnh lịch phát sóng cũng được cập nhật để người hâm mộ chủ động sắp xếp thời gian theo dõi.

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá mới nhất mỗi ngày để không bỏ lỡ những cuộc đại chiến hấp dẫn và các sự kiện bóng đá đáng chú ý trên toàn thế giới.

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