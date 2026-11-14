|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026
|
14/11 19:00
|
Đài Loan (TQ) vs Kyrgyzstan
|
FPT Play
|
Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026
|
14/11 15:00
|
U23 Thái Lan vs U23 Singapore
|
VTV6, FPT Play
|
14/11 19:00
|
U23 Việt Nam vs U23 Qatar
|
VTV6, FPT Play
|
King's Cup Thái Lan 2026
|
14/11 16:00
|
Oman vs Tajikistan
|
14/11 19:00
|
Thái Lan vs Brunei
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
|
15/11 00:00
|Na Uy vs Xứ Wales
|
MyTV
|
15/11 02:45
|Bồ Đào Nha vs Đan Mạch
|
MyTV
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
|
14/11 21:00
|Kosovo vs Israel
|
MyTV
|
15/11 00:00
|Georgia vs Hungary
|
MyTV
|
15/11 02:45
|Áo vs Ireland
|
MyTV
|Bắc Ireland vs Ukraine
|
MyTV
|Romania vs Ba Lan
|
MyTV
|Thụy Điển vs Bosnia
|
MyTV
|
LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU 2026
|
14/11 13:00
|
Bahrain vs Yemen
|
14/11 17:00
|Trung Quốc vs Malaysia
|
14/11 17:15
|Brazil vs Nhật Bản
|
14/11 19:00
|
Đài Loan (Trung Quốc) vs Kyrgyzstan
|
VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI
|
14/11 23:00
|
Uganda vs Botswana
|
15/11 02:00
|
Algeria vs Togo
|
Angola vs Nam Sudan
|
CONCACAF 2026/27 – BẢNG A
|
15/11 04:30
|Haiti vs Mĩ
|
15/11 08:00
|Jamaica vs Mexico
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
|
14/11 02:45
|Hà Lan 7-0 Hy Lạp
|
MyTV
|Serbia 1-3 Đức
|
MyTV
|UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
|
14/11 02:45
|Scotland 2-1 Bắc Macedonia
|
MyTV
|Slovenia 0-0 Thụy Sĩ
|
MyTV
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
|
14/11 00:00
|Moldova 2-1 Kazakhstan
|
MyTV
|
14/11 02:45
|Bulgaria 0-5 Iceland
|
MyTV
|
Luxembourg 0-1 Estonia
|
MyTV
|Slovakia 2-2 Đảo Faroe
|
MyTV
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D
|
14/11 02:45
|Andorra 2-0 Gibraltar
|Liechtenstein 0-1 Azerbaijan
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
|
13/11 19:00
|Singapore 1-4 Paraguay
|
13/11 21:00
|
Kuwait 3-0 Syria
|
13/11 21:30
|Saudi Arabia 3-2 Hàn Quốc
|
13/11 21:45
|
Qatar 0-3 Australia
|
14/11 06:00
|Argentina vs Uruguay
|
14/11 07:00
|Colombia vs Chile
|
Ecuador vs Costa Rica
|
14/11 08:00
|Peru vs Bolivia
|
VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI
|
13/11 20:00
|
Comoros 0-0 Congo
|
Mozambique 0-1 Ethiopia
|
Zambia 1-1 Burundi
|
13/11 23:00
|
Burkina Faso 1-0 Mauritania
|
Cape Verde 4-2 Liberia
|
Gabon 2-0 Lesotho
|
Nigeria 3-1 Tanzania
|
Nam Phi 2-2 Kenya
|
Tunisia 0-2 Libya
|
14/11 02:00
|
Ai Cập 5-0 Malawi
|
Mali 3-2 Rwanda
|
14/11 03:00
|
Morocco 5-1 Niger
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