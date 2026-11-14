Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026

14/11  19:00

Đài Loan (TQ) vs Kyrgyzstan

FPT Play

Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026

14/11  15:00

U23 Thái Lan vs U23 Singapore

VTV6, FPT Play

14/11  19:00

U23 Việt Nam vs U23 Qatar

VTV6, FPT Play

King's Cup Thái Lan 2026

14/11  16:00

Oman vs Tajikistan

14/11  19:00

Thái Lan vs Brunei 

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

15/11  00:00

 Na Uy vs Xứ Wales

MyTV

15/11  02:45

 Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

MyTV

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

14/11  21:00

 Kosovo vs Israel

MyTV

15/11  00:00

 Georgia vs Hungary

MyTV

15/11  02:45

 Áo vs Ireland

MyTV
Bắc Ireland vs Ukraine

MyTV
Romania vs Ba Lan

MyTV
Thụy Điển vs Bosnia

MyTV

LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU 2026

14/11  13:00

Bahrain vs Yemen

14/11  17:00

 Trung Quốc vs Malaysia

14/11  17:15

 Brazil vs Nhật Bản

14/11  19:00

Đài Loan (Trung Quốc) vs Kyrgyzstan

VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI

14/11  23:00

Uganda vs Botswana

15/11  02:00

Algeria vs Togo

Angola vs Nam Sudan

CONCACAF 2026/27 – BẢNG A

15/11  04:30

 Haiti vs Mĩ

15/11  08:00

 Jamaica vs Mexico

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

14/11  02:45

 Hà Lan 7-0 Hy Lạp

MyTV
Serbia 1-3 Đức

MyTV
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

14/11  02:45

 Scotland 2-1 Bắc Macedonia

MyTV
Slovenia 0-0 Thụy Sĩ

MyTV

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

14/11  00:00

 Moldova 2-1 Kazakhstan

MyTV

14/11  02:45

 Bulgaria 0-5 Iceland

MyTV

Luxembourg 0-1 Estonia

MyTV
Slovakia 2-2 Đảo Faroe

MyTV

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D

14/11  02:45

 Andorra 2-0 Gibraltar

Liechtenstein 0-1 Azerbaijan

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

13/11  19:00

 Singapore 1-4 Paraguay

13/11  21:00

Kuwait 3-0 Syria

13/11  21:30

 Saudi Arabia 3-2 Hàn Quốc

13/11  21:45

Qatar 0-3 Australia

14/11  06:00

 Argentina vs Uruguay

14/11  07:00

 Colombia vs Chile

Ecuador vs Costa Rica

14/11  08:00

 Peru vs Bolivia

VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI

13/11  20:00

Comoros 0-0 Congo

Mozambique 0-1 Ethiopia

Zambia 1-1 Burundi

13/11  23:00

Burkina Faso 1-0 Mauritania

Cape Verde 4-2 Liberia

Gabon 2-0 Lesotho

Nigeria 3-1 Tanzania

Nam Phi 2-2 Kenya

Tunisia 0-2 Libya

14/11  02:00

Ai Cập 5-0 Malawi

Mali 3-2 Rwanda

14/11  03:00

Morocco 5-1 Niger

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác, giúp người hâm mộ theo dõi đầy đủ những trận cầu hấp dẫn tại các giải đấu hàng đầu trong nước và quốc tế.

Độc giả dễ dàng tra cứu lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 cùng các giải đấu lớn như World Cup, EURO, Asian Cup và AFC Champions League.

Lich thi dau bong da.jpg
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Bên cạnh đó, lịch thi đấu V.League, Cúp Quốc gia, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và các đội tuyển trẻ cũng được cập nhật thường xuyên, đáp ứng nhu cầu theo dõi bóng đá trong nước.

Thông tin lịch thi đấu được sắp xếp khoa học theo ngày, giờ và từng giải đấu, giúp người hâm mộ nhanh chóng tìm kiếm trận đấu yêu thích. Đặc biệt, giờ bóng lăn được quy đổi theo giờ Việt Nam, kèm theo thông tin về cặp đấu, sân vận động và kênh phát sóng trực tiếp khi được công bố.

Ngoài lịch thi đấu bóng đá hôm nay, độc giả còn có thể theo dõi lịch thi đấu ngày mai, cuối tuần và những trận cầu tâm điểm trong thời gian tới.

Các thay đổi về thời gian thi đấu, lịch đá bù hoặc điều chỉnh lịch phát sóng cũng được cập nhật để người hâm mộ chủ động sắp xếp thời gian theo dõi.

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá mới nhất mỗi ngày để không bỏ lỡ những cuộc đại chiến hấp dẫn và các sự kiện bóng đá đáng chú ý trên toàn thế giới.

Xem màn trình diễn của ĐTQG Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn  